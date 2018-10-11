В Сыктывкаре появится стадион для ледового трека и картинга
В Сыктывкаре появится новый стадион для любителей автомобильного спорта. Мэрия столицы Коми на 10 лет передала поле бывшей спортивно-технической школы в распоряжение Федерации автомобильного спорта. Зимой его превратят в ледовый трек, а летом - в площадку для картинга, сообщают в группе «Стадион в Лесозаводе».
«Нам дали стадион!» - сообщили в понедельник, 8 октября, автолюбители столицы Коми. Решение об использовании земельного участка было подписано в начале сентября и.о. первого заместителя руководителя администрации Владимиром Осиповым.
- Передан на 10 лет Федерации автомобильного спорта Коми для организации ледового трека для автоспорта и создания площадки для картинга. Нам нужен инвестор: у нас есть планы на стадион, и мы знаем, что делать! Мы убеждены в необходимости комплексного развития объекта, - сообщают активисты восстановления стадиона.
Кстати, на стадионе технических видов спорта, который находится по адресу Серова, 98 в микрорайоне Лесозавод, в прошлом году уже проходило несколько автосоревнований. Например, в марте этого года там прошли соревнования по «зимнему» дрифту.