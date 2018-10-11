В Воркуте асфальт укладывали во время снега

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-11T14:46:09+03:00

В администрации ответили, что нарушений в этом нет

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В Воркуте очевидцы запечатлели, как дорожники укладывают асфальт во время снегопада. Местных жителей такое положение вещей удивило и расстроило. «В заполярный город пришли новые технологии, которые мы заслужили», - пишут люди. Однако нарушений технолии укладки асфальта нет, сообщили в прес-службе администрации Воркуты.

Видео укладки асфальта во время снегопада 10 октября в Воркуте облетело местные соцсети и вызвало негативную реакцию местных жителей. Дорожники стали объектом пристального внимания: ремонтников запечатлели со всех сторон и выложили фото в местные паблики с подписью «Не надо так».

Однако, по информации пресс-службы администрации района, выводы местных жителей были поспешны.

- Всего в Воркуте было отремонтировано свыше 28 тысяч кв.м дороги - в городе и по кольцевой автодороге. 10 октября были асфальтированы последние 600 кв.м дороги. Ремонт этого участка на видео и запечатлен. Дорожники приняли все возможные меры при просушке асфальтируемого участка и проливке битума перед укладкой асфальта, очистке участка от остатков мокрого снега. Технологических нарушений при проведении работ допущено не было. Так, согласно имеющихся в РФ нормативов проводить асфальтирование можно во влажную погоду при отсутствии проливного дождя, при температуре воздуха до –5 градусов (10 октября было около 0 градусов). На данном этапе температура асфальтной смеси при ее изготовлении была увеличена до +120 градусов, что обеспечивает дополнительную просушку участка при укладке, - сообщили специалисты.

Кроме того, гарантийный срок на проводимые дорожные работы составляет три года и в случае обнаружения брака подрядчик будет обязан отреагировать на претензии муниципалитета и устранить его в установленные сроки.

- К сожалению, Воркута каждый год сталкивается с проблемой короткого сезонного лета, которое не позволяет проводить ремонтные работы в более продолжительный период. Также для Заполярья актуальна и проблема сложной логистики – в город по железной дороге часто задерживаются поставки цистерн с битумом. В данном случае поставка битума БТ-90 была контрагентами задержана почти на две недели, при этом дорожные участки уже были подготовлены под асфальтирование, - подытожили в пресс-служба администрации МО ГО «Воркута».