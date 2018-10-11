Голодное живодерство: попугаи, собаки и вороненок, доверенные интинке, умерли из-за того, что их не кормили

СЕГОДНЯ 14:22 2018-10-11T14:46:09+03:00

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Жительница Инты Наталья Ильичева отправилась на полтора месяца в Тульскую область и Симферополь. Своих питомцев: пять попугаев дорогих пород (горный попугай, корелла нимфа, солнечная аратинга и пёстрая розелла), двух собак и вороненка, она доверила женщине, которую ей порекомендовали многие знакомые, и которая подрабатывала тем, что в свободное время ухаживала за инвалидами. Вернувшись, хозяйка застала ужасную картину — все питомцы были мертвы и уже начали разлагаться.

— Я заставила два ящика морозильной камеры фаршем, мясом. Оставила ей крупы, чтобы варить кашу, птичий корм, фрукты. Для собак ещё оставили консервы с цыпленком. За уход я заплатила ей задаток — пять тысяч рублей, расписала, как и кого чем кормить, оставила ей бумажку на холодильнике. Я сообщила ей, что после заплачу ещё, есть свидетели, рассказывает Наталья Ильичева.

Кашу, которую сварили для собак, осталась нетронутой. Фото: "ВКонтакте"

Женщина, на попечение которой были оставлены животные, позвонила ей 31 августа и сообщила, что вороненок умер. Его Наталья вырвала из рук детей, которые над ним издевались:

— Кешу я отбила от маленьких детей, которые гоняли его палками. Я его забрала, он жил в клетке, он не мог летать и самостоятельно кушать. Я всему его научила. Он стал ручным, гулял, собак иногда дразнил, таскал за хвостики.

В итоге, птицу, которую спасла интинка, даже не похоронили. Труп вороненка так и остался в клетке. При этом женщина, которую наняли специально для того, чтобы следить за животными, утверждала, что все нормально:

— Когда мы созванивались, она сказала, что все хорошо. Потом оказалось, что она ни разу не выгуляла собак, каша с мясом, что я сварила перед отъездом, осталась нетронутой. Голодные собаки ели пакеты, бумаги. У одной нет языка. Когда я заходила домой, уже в подъезде чувствовался трупный запах. Соседи сказали, что в квартиру за все время никто не заходил, свет не горел.

Животные успели разложиться. В доме стоял «мертвый» запах, все кишело червями, в комнатах летали мухи.

Вороненка Наталья спасла от детей. Фото: "ВКонтакте"

Оказалось, что ключи от квартиры, женщина отдала своей 15-летней дочери. Когда один из соседей позвонил подростку и попросил все-таки выгулять собаку, она сказала, что животные ей надоели и выгуливать она их не будет. Мать её не проверяла.

В итоге, Наталья Ильичева написала заявление в полицию, чтобы привлечь жестокую сиделку к ответственности. Если дело не будет возбуждено, осиротевшая хозяйка хочет обратиться к федеральному каналу:

— Я буду пытаться выйти на Первый канал и поднимать общественность, — заявила Наталья.