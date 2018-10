«Встретить зимой человека в шортах – норма»: рассказ сыктывкарки о жизни в Ирландии

Истории экс-жителей Сыктывкара, которые когда-то решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну, не могут не вызывать любопытства. Сегодня мы поговорили с Еленой Тонковой, живущей в загадочной и далекой Ирландии. Она откровенно рассказала своем опыте эмиграции и жизни в стране, которая сильно отличается от Коми.

- Расскажите о себе — где вы родились, где учились до переезда?

- Я родилась и выросла в Сыктывкаре. Училась в Москве, на философском факультете МГУ. По окончании университета вернулась домой, устроилась на работу в Сыктывкарский университет. Защитила диссертацию, много работала. Карьера была вполне успешной: была и деканом гуманитарного факультета, и директором института социальных технологий. При этом, я все время много ездила и по работе, и для души, много путешествовала, много, где побывала. В одной из поездок встретилась со своим будущим мужем. Меньше, чем через полгода мы уже подали заявление в ирландский аналог ЗАГСа…

- Помните свой первый месяц в статусе жителя другой страны? Что пугало?

- Конечно, помню себя сразу после переезда: как слепой котёнок не может шагу ступить без мамы, так и я себя чувствовала. Хорошо, мой муж - он у меня очень заботливый - везде был со мной, можно сказать, везде водил за ручку и опекал. Он смягчил культурный шок, который при переезде из страны в страну неминуем. Пугало практически все, начиная от языка и заканчивая общим устройством жизни. Уезжала я с хорошим английским, с немалым багажом языковой практики, но ирландский английский оказался тем ещё барьером! Не могу сказать, что и сейчас абсолютно понимаю все местные диалекты.

- Нужно ли готовиться к переезду? И как было в вашем случае?

- Наверное, лучше ехать подготовленным, но в моем случае получилось по принципу «с корабля на бал»: я работала до последнего дня, время оставалось только чемодан собрать. Так что знакомство со страной я начала уже после приезда. Ничего, все наверсталось.

- Пять самых больших различий России и Ирландии?

- На самом деле, различия везде и во всем. Из «похожестей» разве что любовь к чаю и к крепким напиткам. Остальное - разное.

Климат: в Ирландии морской климат, поэтому этот остров и получил название изумрудного - он зелёный круглый год. Зимы здесь тёплые и бесснежные, но летом часто бывает прохладно. Зато если зимой снег выпадает, то по всей стране наступает коллапс: общественный транспорт не ходит, школы не работают, магазины закрыты. Хорошо, хоть снег здесь не задерживается, да и не каждый год бывает.

Атмосфера дружелюбия. Ирландцы в целом весьма приветливы. Здесь принято здороваться с незнакомцами на улицах и заводить разговор (как правило, о погоде). Ирландцы очень любят детей - вообще, Ирландия возглавляет список стран ЕС по количеству детей в семье. Здесь часто обращаются напрямую к детям, хвалят их.

И с этим связано третье различие: ирландские дети часто разве что на ушах не стоят. Если в аэропорту на животе по всему полу ездит ребёнок, то много шансов, что он окажется ирландцем. Помню, какими круглыми глазами я наблюдала за малышом в приемной врача общей практики, которого мать пустила поползать по полу - улица в некотором отношении чище, чем пол в приемной врача! А младенец меж тем валял по полу разные предметы, потом тянул их в рот, как и руки, и его мама наблюдала за всем с олимпийским спокойствием! Что занимательно: и не болеют при этом! Да и холода они зачастую не чувствуют. Встретить зимой человека в шортах и безрукавке - дело нередкое. А уж как только первые весенние лучи начинают слегка пригревать, раздевается почти каждый первый! Ещё интересный нюанс: в России говорят, что ноги надо держать в тепле, а голову в холоде. Ирландцы поступают наоборот: они голову прячут от ветра в шарфы и шапки, а на ноги могут одеть зимой открытые туфли. Девушки в балетках - не редкость. Или вечно шокирующие меня школьницы в школьной форме и с гольфами на ногах. И никаких тебе колготок!

Система здравоохранения устроена совсем не так, как в России. Мы оказались избалованными нашей системой: чуть приболел - врача на дом. В Ирландии есть единственная «дверь» в систему здравоохранения - это врач общей практики (GP). Со всеми болячками - к нему в очередь. Иначе - вызывай скорую, где в приемном покое можно прождать и сутки. Если же случай не скорый, то свой семейный врач должен написать письмо, на основе которого человека запишут в очередь к специалисту. Листы ожидания могут быть растянуты не на один год. Я, к примеру, ждала своей очереди к гинекологу полтора года.

Роль женщины в современном обществе в Ирландии видится по-другому. И я бы даже посоветовала местным чиновникам присмотреться к опыту России. Здесь, на мой взгляд (это сугубо личное ничем не проверенное мнение, поскольку мне не довелось побывать матерью в России) сложнее быть женщиной с детьми, даже если женщина замужняя. Посудите сами. Декретный отпуск у женщины - максимум полгода, устроить ребёнка в ясли сродни подвигу, а уж оплатить их - подвиг безоговорочный, поскольку обойдётся это удовольствие не меньше 1000 евро в месяц. Функция детского сада - подготовка к школе, но никак не освобождение времени женщины для «социального труда», поэтому часто детский сад - это три часа в день. Детский сад на полный день - это малодоступная роскошь. Вот и выходит, что для женщины совмещать детей и карьеру можно лишь с помощью больших жертв. Часто и не совмещают. Что и говорить, если даже в конституции все ещё есть статья, оговаривающая право женщины заниматься домом. Такое право все больше похоже на обязанность...

Пустые полки магазина в время урагана «Зверь с Востока» (the beast from the East)