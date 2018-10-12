«Встретить зимой человека в шортах – норма»: рассказ сыктывкарки о жизни в Ирландии

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-12T11:47:39+03:00

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Истории экс-жителей Сыктывкара, которые когда-то решили круто изменить свою жизнь и уехать в другую страну, не могут не вызывать любопытства. Сегодня мы поговорили с Еленой Тонковой, живущей в загадочной и далекой Ирландии. Она откровенно рассказала своем опыте эмиграции и жизни в стране, которая сильно отличается от Коми.

- Расскажите о себе — где вы родились, где учились до переезда?

- Я родилась и выросла в Сыктывкаре. Училась в Москве, на философском факультете МГУ. По окончании университета вернулась домой, устроилась на работу в Сыктывкарский университет. Защитила диссертацию, много работала. Карьера была вполне успешной: была и деканом гуманитарного факультета, и директором института социальных технологий. При этом, я все время много ездила и по работе, и для души, много путешествовала, много, где побывала. В одной из поездок встретилась со своим будущим мужем. Меньше, чем через полгода мы уже подали заявление в ирландский аналог ЗАГСа…

- Помните свой первый месяц в статусе жителя другой страны? Что пугало?

- Конечно, помню себя сразу после переезда: как слепой котёнок не может шагу ступить без мамы, так и я себя чувствовала. Хорошо, мой муж - он у меня очень заботливый - везде был со мной, можно сказать, везде водил за ручку и опекал. Он смягчил культурный шок, который при переезде из страны в страну неминуем. Пугало практически все, начиная от языка и заканчивая общим устройством жизни. Уезжала я с хорошим английским, с немалым багажом языковой практики, но ирландский английский оказался тем ещё барьером! Не могу сказать, что и сейчас абсолютно понимаю все местные диалекты.

Ирландия - страна красивых замков. На фото: замок Малахайд

- Нужно ли готовиться к переезду? И как было в вашем случае?

- Наверное, лучше ехать подготовленным, но в моем случае получилось по принципу «с корабля на бал»: я работала до последнего дня, время оставалось только чемодан собрать. Так что знакомство со страной я начала уже после приезда. Ничего, все наверсталось.

- Пять самых больших различий России и Ирландии?

- На самом деле, различия везде и во всем. Из «похожестей» разве что любовь к чаю и к крепким напиткам. Остальное - разное.

Дублин выглядит вот так

Климат: в Ирландии морской климат, поэтому этот остров и получил название изумрудного - он зелёный круглый год. Зимы здесь тёплые и бесснежные, но летом часто бывает прохладно. Зато если зимой снег выпадает, то по всей стране наступает коллапс: общественный транспорт не ходит, школы не работают, магазины закрыты. Хорошо, хоть снег здесь не задерживается, да и не каждый год бывает.

Атмосфера дружелюбия. Ирландцы в целом весьма приветливы. Здесь принято здороваться с незнакомцами на улицах и заводить разговор (как правило, о погоде). Ирландцы очень любят детей - вообще, Ирландия возглавляет список стран ЕС по количеству детей в семье. Здесь часто обращаются напрямую к детям, хвалят их.

Фото с кампании перед референдумом по абортам. Аборты в итоге разрешили (в мае), но список разрешающих причин очень маленький

И с этим связано третье различие: ирландские дети часто разве что на ушах не стоят. Если в аэропорту на животе по всему полу ездит ребёнок, то много шансов, что он окажется ирландцем. Помню, какими круглыми глазами я наблюдала за малышом в приемной врача общей практики, которого мать пустила поползать по полу - улица в некотором отношении чище, чем пол в приемной врача! А младенец меж тем валял по полу разные предметы, потом тянул их в рот, как и руки, и его мама наблюдала за всем с олимпийским спокойствием! Что занимательно: и не болеют при этом! Да и холода они зачастую не чувствуют. Встретить зимой человека в шортах и безрукавке - дело нередкое. А уж как только первые весенние лучи начинают слегка пригревать, раздевается почти каждый первый! Ещё интересный нюанс: в России говорят, что ноги надо держать в тепле, а голову в холоде. Ирландцы поступают наоборот: они голову прячут от ветра в шарфы и шапки, а на ноги могут одеть зимой открытые туфли. Девушки в балетках - не редкость. Или вечно шокирующие меня школьницы в школьной форме и с гольфами на ногах. И никаких тебе колготок!

Природа «изумрудного острова», как называют Ирландию во всем мире

Система здравоохранения устроена совсем не так, как в России. Мы оказались избалованными нашей системой: чуть приболел - врача на дом. В Ирландии есть единственная «дверь» в систему здравоохранения - это врач общей практики (GP). Со всеми болячками - к нему в очередь. Иначе - вызывай скорую, где в приемном покое можно прождать и сутки. Если же случай не скорый, то свой семейный врач должен написать письмо, на основе которого человека запишут в очередь к специалисту. Листы ожидания могут быть растянуты не на один год. Я, к примеру, ждала своей очереди к гинекологу полтора года.

Роль женщины в современном обществе в Ирландии видится по-другому. И я бы даже посоветовала местным чиновникам присмотреться к опыту России. Здесь, на мой взгляд (это сугубо личное ничем не проверенное мнение, поскольку мне не довелось побывать матерью в России) сложнее быть женщиной с детьми, даже если женщина замужняя. Посудите сами. Декретный отпуск у женщины - максимум полгода, устроить ребёнка в ясли сродни подвигу, а уж оплатить их - подвиг безоговорочный, поскольку обойдётся это удовольствие не меньше 1000 евро в месяц. Функция детского сада - подготовка к школе, но никак не освобождение времени женщины для «социального труда», поэтому часто детский сад - это три часа в день. Детский сад на полный день - это малодоступная роскошь. Вот и выходит, что для женщины совмещать детей и карьеру можно лишь с помощью больших жертв. Часто и не совмещают. Что и говорить, если даже в конституции все ещё есть статья, оговаривающая право женщины заниматься домом. Такое право все больше похоже на обязанность...

Пустые полки магазина в время урагана «Зверь с Востока» (the beast from the East)

- Уезжая из России, с чем/кем было тяжелее всего расставаться?

- С родителями. И неслучайно. В течение нескольких лет после моего переезда я их и потеряла одного за одним.

- Были ли мысли вернуться в Россию?

- Нет. В Ирландии живет моя семья: мой муж, мои дети. Я им нужна. А в России мы бываем - на каникулах. Ещё важный момент: страна должна давать ощущение безопасности, ощущение уверенности в завтрашнем дне. И эти чувства, к сожалению, я в России испытываю далеко не всегда.

- Вы чувствуете себя чужой в Ирландии? Как там живется русским?

- Конечно, блаженно было бы ожидать органично сразу и на 100% вписаться в новую культуру. Есть чувство привыкания. Когда-то появляются и сомнения, а возможно ли полностью вписаться в чужую культуру. Я пришла к мысли, что жизнь в этом плане дала мне фору: она позволила мне взять с собой багаж родной культуры в той части, которую я сама хотела бы везти, но при этом и выбирать, что бы мне хотелось освоить из других культур. Например, ирландской.

Русским в Ирландии, как и остальным приезжим, живётся по-разному, в зависимости от того, кто с чем и зачем приехал. Русских здесь в процентном соотношении немного, но русскоговорящие люди - не редкость. Это выходцы из балтийских стран, из Молдовы и даже из Восточной Европы. Они, как правило, все работают. Недавно прочитала в газете, что процент иммигрантов, работающих и платящих налоги, значительно выше, чем процент самих ирландцев. И это несмотря на то, что в Ирландии социальное пособие люди могут получать, всю жизнь не работая. Так что «сидящие на социальном пособии иммигранты» - это все же миф.

- Экономика вашей жизни в Ирландии: больше/меньше зарплата, больше/меньше траты.

- Все больше: и траты, и зарплата. Зарплаты в Ирландии вообще высокие, но в последнее десятилетие страна переживала кризис, и зарплаты сокращались. Правда, ситуация стабилизировалась и даже стала выправляться. Особо меня удивляет здесь стоимость жилья. Цены на недвижимость просто зашкаливают. Часто продают «домики для гномиков» по цене, на которую в континентальной Европе можно было бы приличный дом купить. Да и арендовать жильё непросто: предложения недостаточно, спрос высокий, и цены, соответственно, тоже. Однако, что мне нравится в Ирландии - это страсть к собственному дому. Здесь свой дом - это норма жизни, апартаменты начали входить в моду - и, соответственно, строиться - совсем недавно. А потому подавляющее число людей живет в своих домах. Даже социальное жильё часто строится в виде комплексов частных домов. А жизнь в своём доме задаёт совсем иной ритм, иную организацию быта и каждодневных занятий.