Общественники из Коми услышали «Шиеский набат» в Яренске

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-22T18:15:23+03:00

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Общественники из Коми поддержали жителей села Яренск, протестующих по поводу организации полигона для отходов из Московской области на станции «Шиес». В минувшее воскресенье, 21 октября, активист Виктор Вишневецкий и руководитель Комитета спасения Печоры Иван Иванов, депутат совета Жешарта Дмитрий Новожилов присоединились к акции протеста, проходившей в яренском парке.

Свалка в Шиесе — фашизм

Любопытный факт: старинное село Яренск ведет свою историю аж с 14 века. Изначально местное население состояло в основном из коми, но со временем местные жители «обрусели» и сейчас о зырянских корнях села напоминает только его название, которое восходит к коми-зырянскому слову «яран», что в переводе на русский означает оленевод. Современные реалии вновь объединили жителей Коми и Яренска, ведь перспективы обустройства свалки на станции Шиес несут угрозу для экологии как для Архангельской области, так и для нашего региона. Как-никак Шиес находится в 20 километрах от усть-вымского поселка Мадмас и в 95 километрах от Сыктывкара (по прямой). Именно поэтому протест жителей Поморья активно поддерживают общественники Коми.

Жителей села поддержали гости из Коми.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Митинг объединил четверть населения Яренска, на акцию протеста пришли 700 человек. Львиную долю наглядного агитационного материала составляли плакаты, которые граждане сделали своими руками на ватмане или картоне. Одна активистка пожертвовала под большую растяжку рулон обоев. Насколько высок градус народного негодования можно было судить по надписям на плакатах: «Руки прочь от Шиеса», «Московские отходы — на московские заводы», «Свалка в Шиесе — фашизм», «Свалка на болоте — геноцид своего народа», «Хватит нас травить, мы не помойка!». Активисты из Коми приехали на митинг подготовленными - быстро влились в ряды митингующих и развернули флаги КПРФ и Республики Коми, и на протяжении всего митинга держали в руках собственные плакаты: «Мадмас против свалки в Шиесе», «Свалка ТБО в Ленском районе и Усть-Вымском районе — геноцид!» и «Коми против свалки в Шиесе».

Боевой настрой мероприятию задало выступление местного хора, который исполнил песню «Шиеский набат» (переделанный вариант «Бухенвальдского набата»).

«На защиту Шиеса все встаньте!

Слышите, слышите, гудят со всех сторон.

Это раздается по Ленскому району

Колокольный звон, колокольный звон!»

Протестный настрой населения отражали надписи на плакатах.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Орлова — в отставку!

На импровизированную трибуну в этот день понимались 25 спикеров, среди которых были местные общественники и активисты, а также рядовые граждане и даже власть имущие. Журналисту «КП в Коми» показалось интересным выступление депутата-коммуниста городской думы Котласа Николая Козицына.

- Губительную смертельную свалку называют экотехнопарком. Разве это правильно? Хорошие дела всегда делаются в открытую, а плохие обычно делают по-тихому или прикрываются благовидным делом. Жители Котлаского района категорически против обустройства свалки, по данному поводу в Котласе уже прошли акции протеста и собраны около семи тысяч подписей, - сообщил с трибуны Николай Козицын и пообещал митингующим, что все подписные листки будут отксерокопированы и отправлены в правительство России, Президенту России, в Совет Федерации и Конституционный суд России.

Выступавший подчеркнул, что депутаты гордумы Котласа всецело поддерживают жителей всех населенных пунктов Ленского района, в том числе Яренска и Урдомы.

- Если мы будем боятся высказывать наше мнение открыто, то завтра москвичи нас затопчут. Всю Архангельскую область сделают помойкой, - заявил о необходимости чаще проводить митинги Николай Козицын.

Митинг проходил в патриотическом ключеФото: Алиса КОЗЛОВА

Тему протеста подхватила депутат думы Ленского района Людмила Марьина

- Губернатор утверждает, что люди из его команды встречаются с населением Урдомы и объясняют важность проекта. Глава региона пообещал, что умные люди поддержат создание такого перспективного проекта как экотехнопарк «Шиес». Вдумайтесь, люди! В истории России еще ни один региональный руководитель не называл свалку на болоте перспективным и приоритетным проектом, - с таким эмоциональным заявлением обратилась к землякам Людмила Марьина.

Спикер заявила, что областной губернатор Игорь Орлов называет всех протестующих политическими спекулянтами. В этой связи депутат потребовала отставки руководителя региона. Тема недоверия народа к губернатору красной нитью прошла через выступления большинства ораторов. Народ поддерживал выступающих и в ходе митинга собравшиеся в унисон и во весь голос кричали: «Орлова — в отставку!».

Люди открыто выступили против сброса отходов из Московской области вблизи станции ШиесФото: Алиса КОЗЛОВА

Защитить Печору и Вычегду

Активисты из Коми продолжили череду выступлений. Сыктывкарский активист Виктор Вишневецкий заявил с трибуны, что столица Коми поддерживает жителей Ленского района и сыктывкарцы уже провели акции протеста против создания свалки на Шиесе. Объединить усилия в борьбе предложил руководитель комитета по спасению Печоры Иван Иванов

- Комитет спасения Печоры — организация с тридцатилетней историей. На протяжении многих лет мы защищали экологию территорий бассейна реки Печоры, и нам есть чем гордиться, - с таких слов начал свое выступление Иван Иванов.

Иван Иванов заявил о готовности помочь в защите экологии территорий бассейна реки ВычегдыФото: Алиса КОЗЛОВА

Известный общественник предложил создать экологическую организацию, которая будет стоять на страже двух северных рек — Печоры и Вычегды. Идея нашла одобрение среди митингующих. Жители Яренска поддержали выступление Ивана Иванова бурными аплодисментами.

В конце митинга была зачитала резолюция, в которой, в частности был высказаны требования прекратить строительные работы на станции Шиес, разработать областной закон, запрещающий ввоз отходов из других регионов в Архангельскую область и отправить в отставку губернатора Игоря Орлова.