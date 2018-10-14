Владыка Питирим подарил хору Валаамского монастыря сборник своих стихов

СЕГОДНЯ 17:12 2018-10-14T20:47:14+03:00

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Вчера в Сыктывкаре стартовал международный фестиваль профессиональных коллективов «Танцуй и пой, Великая Россия». Открывали фестиваль гости из Санкт-Петербурга — хор Валаамского монастыря. Их концерт настолько тронул душу Архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского, что тот в благодарность подарил солистам сборник своих стихов.

Первым на фестивале выступил хор Валаамского монастыряФото: Дарья ЮДИНА

Открытие фестиваля совпало с началом концертного сезона в филармонии, которая встретила своих зрителей обновленным красивым залом с мягкими креслами. Многие отметили, что зал действительно похорошел:

— В прекрасном зале и прекрасное лучше видится и слушается, оценил пожилой мужчина.

После третьего звонка наконец начался концерт. Выступить с приветственной речью на сцену вышел министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянинов:

— Фестиваль проходит в республике уже не в первый раз и уже имеет авторитет знакового события, как для нашей республики, так и для страны. Мы очень рады тому, что он набирает обороты и на каждом фестивале мы слышим все более и более звучные имена тех коллективов и гостей, которые прибывают в нашу республику для участия в нем, сказал министр, вручая диплом лауреата фестиваля руководителю коллектива.

Александр Бордак читал стихиФото: Дарья ЮДИНА

Для хора Валаамского монастыря этот концерт не был первым выступлением в республике: до этого он приезжал на Второй межрегиональный фестиваль «Хоровые ассамблеи Севера». В этот раз хор порадовал сыктывкарцев новой концертной программой. «Есенин» включил в себя не только романсы и песни на стихи известного русского поэта, но и церковные распевы.

— Мы прикоснемся к творчеству любимого русского поэта Сергея Есенина. Неслучайно в нашем репертуаре появились эти темы, эти песни. Потому что мы считаем, что в данный момент времени те переживания, те стихи, что писал Есенин, нужны русскому человеку. Бесконечная любовь к Родине, к близким, вера в Бога — все это красной нитью проходит через его творчество. Воспитанный в лоне православной церкви, он проходил трудный путь, в том числе и отречение от Бога. Но мы слышим в его произведениях переживания по этому поводу. В последние годы жизни он писал стихи, в которых звучит любовь и вера, которые он сохранил в своем сердце, — прокомментировал дирижер и вокалист хора Александр Бордак.

Были песни и в инструментальном сопровожденииФото: Дарья ЮДИНА

Начал свое выступление хор Валаамского монастыря с древнего распева «С нами Бог!». На зрителя полилась настоящее благозвучие: песни исполнялись не только акапелла, но и в сопровождении музыкальных инструментов: задорный настрой пару песен задавал баян с залихватским свистом. Один раз за рояль сел Александр Бордак.

Добавили даже залихватский свистФото: Дарья ЮДИНА

Теплые песни, лейтмотивом которых было любовь к природе русского края, перемежались горькими думами о непростой судьбе поэта. «Ты жива ещё, моя старушка», «Отговорила роща золотая», «Не жалею, не зову, не плачу» — эти строки и живое исполнение заставляли зрителей бурно откликаться: многие зрители завороженно и тихо повторяли слова, закрыв глаза. В перерыве между песнями дирижер хора читал стихи.

Были моменты, когда роль ведущего на себя брал один из солистовФото: Дарья ЮДИНА

Рисунок концерта не был монотонным: хор показал не только инструментальное сопровождение. Править балом давали отдельным солистам, и тогда зал окутывала то чистая мощь баса, то изящная красота тенора. Казалось, что солисты могут обойтись и без микрофона: сила их голосов пленила слушателей.

Мощный бас заставил зрителей кричать "Браво!"Фото: Дарья ЮДИНА

Восторженная реакция зрителей в конце выступления не заставила: люди ряд за рядом, волна за волной, вставали, чтобы поблагодарить хор за чудесный концерт. Владыка Питирим лично поблагодарил исполнителей, отметив, что их музыка подобна покрову Богородицы, и подарив им сборник своих стихов. Напоследок Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский благословил хор и солистов.

Пение хора тронуло ВладыкуФото: Дарья ЮДИНА

Следующий концерт состоится 26 октября в 18.30. Там наш ансамбль «Асъя кыа» представит на суд зрителей премьеру вокально-хореографической композиции «Самобытная Ижма». Помимо неё посетители смогут увидеть кусочек программы «Север праздничный» — «Удорские гуляния» — и отрывок из программы «Под небом России».