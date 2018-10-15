2018-10-15T21:09:10+03:00
Общество

Жительница Коми испытывает на себе диету за 3500 рублей от саратовской чиновницы

Пенсионерка из поселка Ижма решила питаться на половину прожиточного минимума
Дарья ЮДИНААнастасия МАШКАЛЕВА
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Галина Рочева. Фото со страницы героини "ВКонтакте"Галина Рочева. Фото со страницы героини "ВКонтакте"
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Рунет гудит из-за нашумевшего ролика про саратовского министра занятности труда и миграции Наталью Соколову. 10 октября чиновница, когда обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, заявила, что для жизни в течение месяца достаточно и половины суммы – 3500 рублей. Министр даже предложила составить сбалансированную диету ("макарошки, кефир и 40 дней поста), но опробовать на себе собственный совет отказалась. Зато на эту "потребительскую дуэль" ответила ижемская активистка Галина Рочева. 54-летняя пенсионерка хочет доказать, что выжить на такие деньги в российских реалиях невозможно.

Блюдо первого дня. Фото Галины Рочевой

Блюдо первого дня. Фото Галины Рочевой

Свой эксперимент ижемка начала 12 октября и о его ходе подробно рассказывает на личной странице «ВКонтакте».

— Размер моей пенсии 18 тысяч рублей. Но я хочу посмотреть, сколько уйдет денег уйдет на еду за месяц, и доказать чиновникам, что на 3500 рублей не прожить, — сообщает Галина Рочева.

При этом неработающая, но активная пенсионерка подчеркивает, что отказываться от регулярных тренировок и планов на скромные путешествия не собирается. Для нее главное — показать, что полноценно питаться на 3500 рублей не получится, даже в условиях жесткой экономии. Для своего эксперимента Галина Рочева покупает исключительно продукты со скидками. Но при этом в стоимость прожиточного минимума, деленную на два, она еще не включила имеющиеся у нее запасы овощей.

— Приобретаю все продукты со скидками по «красной цене». Я пенсионерка, которая активно отдыхает, причем не один раз в год. Поэтому стараюсь урезать свои расходы. Также у меня есть запасы картошки, лука, морковки, свеклы, чеснока, но их хватит только до нового года. А ходить по сытным дружеским посиделкам не собираюсь, мне больше по душе активный отдых.

Готовить пришлось без сахара и масла

Готовить пришлось без сахара и масла

Меню пенсионерка из Ижмы без изысков: в первый день эксперимента Рочева приготовила все блюда без сахара и масла, кашу сварила на воде, а не на молоке. В публикации в соцсети отметила, что это не особо вкусно.

— Сегодня я решила побаловать себя: приготовила мясные тефтели и испекла творожные шарики. Много ли ушло денег? Думаю, что немного, исходя из запасов муки, растительного масла и риса. А вот фарш, творог, яйцо, томатная паста обошлись в 270 рублей, публично в соцсети подсчитывает расходы во второй день пенсионерка.

Пенсионерка ведет активный образ жизни: занимается на тренажерах в парке, два раза в неделю плавает в бассейне, много ходит пешком, в день делает не менее 10 тысяч шагов. И начало своеобразной диеты, по словам активистки, не заставило ее снижать физические нагрузки:

— Самочувствие нормальное, пью много воды. Ем не так много, давно отказалась от сахара и хлеба. Вес находится на уровне, но думаю, что к концу эксперимента скину килограмма два. Обострений хронических заболеваний тоже не боюсь.

На другой день Галина решила себя побаловать

На другой день Галина решила себя побаловать

15 октября, четвертый день испытаний, Галина Рочева потратила 880 рублей. И призналась, что при таких расходах на продукты в сумму саратовской чиновницы она точно не уложится.

Зато диета, предложенная саратовским министром, будет по карману преступнику. По данным Росстата, на питание одного заключенного в день уходит 64 рубля (с учетом того, что часть продуктов поступает из подсобного хозяйства тюрьмы), а в месяц — 1984 рубля.

Комментарий диетолога

- Прожить на одних макаронах теоретически можно, но при этом организм лишится полезных веществ, которые к нам поступают из еды, – анализирует рацион, предложенный саратовским министром, специалист по рациональному питанию Евгения Плиева. – Нехватка витаминов произойдет не сразу, так как организм может долгое время пользоваться своими запасами. Но сильнейший авитаминоз все-таки произойдет. Последствия: слабый иммунитет, посыплются волосы, ногти, зубы, произойдет сбой гормональной и эндокринной системы, упадок сил. Все это приведет к нехватке энергии, понижению качества жизни и апатии. Есть еще один интересный факт, человек не сможет чисто психологически есть одни макароны, так как спустя какое-то время организм будет их отторгать, произойдет пресыщение.

Только цифры

Прожиточный минимум в Саратовской области: средний – 8707 рублей, для пенсионеров - 7176 рублей.

В Коми: средний - 12688 рублей, для пенсионеров - 10 321 рубль.

Информация к размышлению

Сыктывкарец Илья Костин в рамках благотворительного проекта «Сытый гражданин» один раз в неделю подкармливает городских нищих. На один обед для 20 бездомных у него уходит 1800 рублей.

Обед одного бездомного: макароны с овощами и тушенкой, кусок хлеба, чай с сахаром, 70 грамм сала. Цена: 90 рублей.

Получается, что если питаться лишь один раз в день, то придется выложить 2790 рублей.

Министр и прожиточный минимум.«Вы станете моложе, красивее и стройнее», - так о рационе на 3,5 тысячи рублей в месяц высказалась министр Наталья Соколова. Сама она за прошлый год заработала больше 2 млн.

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