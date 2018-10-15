Жительница Коми испытывает на себе диету за 3500 рублей от саратовской чиновницы

15 Окт. 18:13 2018-10-15T21:09:10+03:00

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Рунет гудит из-за нашумевшего ролика про саратовского министра занятности труда и миграции Наталью Соколову. 10 октября чиновница, когда обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров, заявила, что для жизни в течение месяца достаточно и половины суммы – 3500 рублей. Министр даже предложила составить сбалансированную диету ("макарошки, кефир и 40 дней поста), но опробовать на себе собственный совет отказалась. Зато на эту "потребительскую дуэль" ответила ижемская активистка Галина Рочева. 54-летняя пенсионерка хочет доказать, что выжить на такие деньги в российских реалиях невозможно.

Блюдо первого дня. Фото Галины Рочевой

Свой эксперимент ижемка начала 12 октября и о его ходе подробно рассказывает на личной странице «ВКонтакте».

— Размер моей пенсии 18 тысяч рублей. Но я хочу посмотреть, сколько уйдет денег уйдет на еду за месяц, и доказать чиновникам, что на 3500 рублей не прожить, — сообщает Галина Рочева.

При этом неработающая, но активная пенсионерка подчеркивает, что отказываться от регулярных тренировок и планов на скромные путешествия не собирается. Для нее главное — показать, что полноценно питаться на 3500 рублей не получится, даже в условиях жесткой экономии. Для своего эксперимента Галина Рочева покупает исключительно продукты со скидками. Но при этом в стоимость прожиточного минимума, деленную на два, она еще не включила имеющиеся у нее запасы овощей.

— Приобретаю все продукты со скидками по «красной цене». Я пенсионерка, которая активно отдыхает, причем не один раз в год. Поэтому стараюсь урезать свои расходы. Также у меня есть запасы картошки, лука, морковки, свеклы, чеснока, но их хватит только до нового года. А ходить по сытным дружеским посиделкам не собираюсь, мне больше по душе активный отдых.

Готовить пришлось без сахара и масла

Меню пенсионерка из Ижмы без изысков: в первый день эксперимента Рочева приготовила все блюда без сахара и масла, кашу сварила на воде, а не на молоке. В публикации в соцсети отметила, что это не особо вкусно.

— Сегодня я решила побаловать себя: приготовила мясные тефтели и испекла творожные шарики. Много ли ушло денег? Думаю, что немного, исходя из запасов муки, растительного масла и риса. А вот фарш, творог, яйцо, томатная паста обошлись в 270 рублей, публично в соцсети подсчитывает расходы во второй день пенсионерка.

Пенсионерка ведет активный образ жизни: занимается на тренажерах в парке, два раза в неделю плавает в бассейне, много ходит пешком, в день делает не менее 10 тысяч шагов. И начало своеобразной диеты, по словам активистки, не заставило ее снижать физические нагрузки:

— Самочувствие нормальное, пью много воды. Ем не так много, давно отказалась от сахара и хлеба. Вес находится на уровне, но думаю, что к концу эксперимента скину килограмма два. Обострений хронических заболеваний тоже не боюсь.

На другой день Галина решила себя побаловать

15 октября, четвертый день испытаний, Галина Рочева потратила 880 рублей. И призналась, что при таких расходах на продукты в сумму саратовской чиновницы она точно не уложится.

Зато диета, предложенная саратовским министром, будет по карману преступнику. По данным Росстата, на питание одного заключенного в день уходит 64 рубля (с учетом того, что часть продуктов поступает из подсобного хозяйства тюрьмы), а в месяц — 1984 рубля.

Комментарий диетолога

- Прожить на одних макаронах теоретически можно, но при этом организм лишится полезных веществ, которые к нам поступают из еды, – анализирует рацион, предложенный саратовским министром, специалист по рациональному питанию Евгения Плиева. – Нехватка витаминов произойдет не сразу, так как организм может долгое время пользоваться своими запасами. Но сильнейший авитаминоз все-таки произойдет. Последствия: слабый иммунитет, посыплются волосы, ногти, зубы, произойдет сбой гормональной и эндокринной системы, упадок сил. Все это приведет к нехватке энергии, понижению качества жизни и апатии. Есть еще один интересный факт, человек не сможет чисто психологически есть одни макароны, так как спустя какое-то время организм будет их отторгать, произойдет пресыщение.

Только цифры

Прожиточный минимум в Саратовской области: средний – 8707 рублей, для пенсионеров - 7176 рублей.

В Коми: средний - 12688 рублей, для пенсионеров - 10 321 рубль.

Информация к размышлению

Сыктывкарец Илья Костин в рамках благотворительного проекта «Сытый гражданин» один раз в неделю подкармливает городских нищих. На один обед для 20 бездомных у него уходит 1800 рублей.

Обед одного бездомного: макароны с овощами и тушенкой, кусок хлеба, чай с сахаром, 70 грамм сала. Цена: 90 рублей.

Получается, что если питаться лишь один раз в день, то придется выложить 2790 рублей.