Смертельная инъекция. В Печоре 18-летний парень погиб после укола антибиотика

СЕГОДНЯ 11:58 2018-10-16T12:44:51+03:00

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В больнице Печоры в реанимации умер 18-летний Александр Зюзев. В смерти парня винят медиков, которые ввели ему антибиотик, вызвавший анафилактический шок. Мама погибшего Лариса Зюзева поделилась подробностями трагедии с порталом «Комсомольская правда в Коми».

18-летний Александр Зюзев в этом году окончил школу и поступил на заочное отделение вуза в Санкт-Петербурге. Молодой человек мечтал стать метеорологом. Параллельно он работал, так как хотел быть самостоятельным. Впереди – много планов, но все они оборвались из-за фатальной ошибки.

- 30 сентября Сашу госпитализировали в инфекционное отделение больницы, у него диагностировали кишечную или вирусную инфекцию. В приемном покое оформили историю болезни, где было указано: у Саши есть аллергическая реакция на антибиотик. Это выяснилось четыре года назад, когда перед операцией на аппендицит Саше ввели этот препарат, вызвавший анафилактический шок. Тогда никто не знал, что последует такая реакция организма, поэтому мы никого не винили, - рассказывает мама Лариса Зюзева.

В конце сентября Александр отказался от госпитализации и поехал домой. Но на следующий день молодому человеку лучше не стало, его снова увезли на скорой помощи в инфекционное отделение:

- Я была на работе. Бабушка, которая сопровождала сына, сразу спросила врачей, если ли у них карточка, где указана информация об аллергических реакциях ребенка. Мы знали, что там все записано, и врачи должны были быть в курсе, на какие препараты у ребенка может быть реакция. Я считаю, что Сашу не спросили об аллергии перед уколом антибиотика. Врач же говорит, что опрашивала сына. Сейчас правду не доказать, так как Саши уже нет, - отметила Лариса.

Таким образом, врач назначил препарат, на который у Александра была аллергическая реакция. В течение минуты наступил анафилактический шок. Врачи еще 12 дней боролись за жизнь молодого печорца в отделении реанимации. Но в минувшую пятницу 18-летнего парня не стало. В его смерти Лариса Зюзева винит халатность медиков инфекционного отделения.

- Я хочу наказать врачей, которые повинны в смерти моего ребенка. Такого больше не должно повториться с другими детьми. Мы подали заявление в следственный комитет, когда Саша лежал в реанимации. Тогда же наняли адвоката, не став оттягивать момент расследования, потому что понимали: в случившемся нет нашей вины.

Лариса Зюзева работает медсестрой в детском саду. По ее словам, никто не верил, что она может пойти против медицинского сообщества, так как сама является его частью.

- Но я чувствую большую поддержку от родных, друзей, близких, однокурсников, одноклассников. Сестра, которая живет в Париже, не оставляет в беде. В общем, все прониклись горем, кроме руководства больницы. От медиков я не услышала ни единого извинения, - рассказала мама погибшего мальчика.

Сегодня, 16 октября, 18-летнего Александра Зюзева хоронят в Печоре. Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким умершего Александра Зюзева. Мы будем следить за развитием событий.