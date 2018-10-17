Питерский профессор о диссертации министра образования Коми: «Она не имеет научной новизны»

СЕГОДНЯ 17:23 2018-10-17T18:39:27+03:00

Наталья Михальченкова, кандидатская работа которой на четверть состоит из некорректных заимствований, теперь стремится стать доктором наук

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Зампредседателя Правительства РК, министр образования, науки и молодежной политики Коми, а с недавних пор и и.о. секретаря Коми регионального отделения «Единой России» Наталья Михальченкова готовится защитить докторскую диссертацию. Процедура пройдет в эту пятницу, 19 октября.

Информация об этом опубликована на сайте Санкт-Петербургского госуниверситета. Защита научной работы Натальи Михальченковой под названием «Политические детерминанты государственной политики в сфере высшего образования: соотношение глобального и национального» начнется в 15.00 в актовом зале дворца Петра II.

Защитить честь и достоинство не смогла

Напомним, что чиновница уже имеет ученую степень — кандидата экономических наук. В 2016 году издание «Красное знамя» опубликовало разгромный материал о том, что в диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Натальи Михальченковой почти 40% текста автор просто списала из других источников. В своей диссертации тогда еще преподаватель Академии госслужбы Коми исследовала тему «Формирование системы качества образовательной организации на основе интеграции моделей гарантии качества образования». Защита состоялась в 2007 году в Тамбове.

Чиновница сочла журналистскую статью оскорбительной и подала на издание в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Изначально Фемида была на стороне журналистов. Проиграв суд первой инстанции, руководитель минобраза обжаловала решение в Верховном суде Коми. Суд назначил повторную экспертизу. Однако вторая компьютерная проверка текста диссертации также выявила определенный процент некорректных заимствований: примерно 27,33%. В итоге Верховный суд Коми встал на сторону прессы, отклонив иск министра.

Впоследствии журналисты взыскали с чиновницы судебные расходы. При этом Наталья Михальченкова осталась при ученой степени кандидата экономических наук.

Доктор Михальченкова

Казалось бы и без того успешной даме (помимо напряженной работы в Правительстве Коми Наталья Алексеевна еще пасет и доит коров — об этом она заявила в недавнем интервью) можно поберечь силы для решения вопросов государственной важности. Но госпожа Михальченкова все-таки стремится в стать обладательницей более высокой ученой степени - доктора наук.

Примечательно: заявление на защиту диссертации Наталья Михальченкова подала еще до окончательного решения Верховного суда Коми по делу о плагиате кандидатской — в декабре 2017 года.

Кандидат в депутаты Госсовета Коми, молодой ученый, младший юрист в проекте «РосЕвроСуд», стажер-исследователь и член учёного совета факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Виктор Воробьев ознакомился с текстом работы руководителя Минобраза Коми.

Своими наблюдениями он поделился на личной странице в «Фейсбуке».

- Новая диссертация Михальченковой посвящена государственной политике в сфере высшего образования в разных странах мира — теме, напрямую входящей в область моих научных интересов, поэтому я ознакомился с текстом работы, - пишет сыктывкарец. - Как мне представляется, работа Михальченковой не соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а проще говоря — работа Михальченковой на мой взгляд бессистемна, поверхностна и вторична. Если рассматривать работу как дескриптивную (описательную), то в пересказываемых министром источниках те же вопросы рассмотрены качественнее, а подборка этих источников далека от полноты. Если же говорить об аналитическом, критическом аспекте работы, то он настолько слаб, что можно сказать отсутствует.

Курьезы диссертации

Позицию Воробьева разделяет один из пяти членов диссертационного совета профессор СПбГУ Владимир Гуторов. В его отзыве, размещенном на сайте СПбГУ, говорится: «Прежде всего удивляет тавтологическое название диссертации, в котором политика сначала присутствует в качестве прилагательного, а затем в качестве существительного...

Первая глава вообще не представляет собой никакого интереса в аналитическом плане, поскольку представленные в ней авторские суждения выглядят вторичными...

Большая часть параграфов и заключение представляют собой набор описательных конструкций, которые гораздо более уместны в справочниках и учебниках, но никак не в серьезных научных трудах. Автор игнорирует новейшие оценки образовательной политики в современной философской литературе...

Квазиисторические характеристики Н.А.Михальченковой североамериканской системы высшего образования не подкрепляются серьезными теоретическими доводами и выглядят крайне неполными и поверхностными...

Список подобных несообразностей в работе можно продолжать до бесконечности... Но, конечно, самым курьезным обстоятельством, связанным с американским параграфом, представляется тот факт, что автору диссертации, по-видимому, совсем неизвестны те издания , в которых тема «успеха» американской образовательной политики представлена весьма широко и популярно».

В завершении отзыва профессор пишет: «Главный недостаток работы Н.А.Михальченковой, на наш взгляд, состоит в том, что в ней полностью отсутствует научная новизна, то есть то главное свойство докторских диссертаций, без которых их нельзя признать состоявшимися в научном плане... Суммарно работа в ряде аспектов едва достигает уровня кандидатской диссертации, но это, конечно, не может стать основанием для присуждения ее автору докторской степени... соискатель Михальченкова Наталья Алексеевна не заслуживает присуждения ученой степени доктора политических наук».

Откуда у ректоров ошибки школьников?

Однако другие четверо членов диссовета - профессор СПбГУ Александр Курочкин, доцент СПбГУ Анна Волкова, профессор РГПУ им. Герцена Александра Дорская, профессор Варшавского университета Ежи Вятр - прислали положительные отзывы. С их оценкой согласны экс-декан политфака СПбГУ, ныне ректор ЛГУ им.Пушкина профессор Станислав Еремеев, ректор Коми республиканской академии госслужбы доцент Татьяна Федорова и директор Высшей школы социально-гуманитарных наук САФУ доцент Александр Тамицкий.

Что интересно, отзывы Станислава Еремеева и Татьяны Федоровой написаны под копирку. Совпадают даже пунктуационные ошибки — логика расставления запятых не поддается объяснению. Складывается ощущение, что кто-то составил отзыв за ученых и предоставил его лишь на подпись Еремееву и Федоровой:

«В диссертационном исследовании, Н.А.Михальченковой излагаются важные теоретические положения, позволяющие квалифицировать данный труд как новое и значимое научное достижение... Диссертация Н.А.Михальченковой соответствует требованиям предъявляемым Санкт-Петербургским государственным университетом к докторским исследованиям».

Что называется, пройдите тест на знания по русскому языку за 9 класс и найдите в двух предложениях две ошибки.

Кто решит судьбу соискателя?

Для принятия положительного решения достаточно голосов трех членов диссертационного совета. Окончательный вывод принимается ректором СПбГУ (или иным уполномоченным им лицом) не ранее, чем через 90 дней после принятия решения диссовета.

Кстати, все желающие смогут посетить защиту диссертации Натальи Михальченковой 19 октября и задать автору работы свои вопросы.