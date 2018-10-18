В Воркуте состоялся стихийный митинг в память о жертвах трагедии в Керчи

СЕГОДНЯ 16:49 2018-10-18T17:12:21+03:00

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В Воркуте прошла стихийная акция скорби в память о жертвах трагедии в Керчи. Траурное мероприятие состоялось у Дворца культуры шахтеров сегодня, 18 октября. Около 80-ти студентов ссузов города возложили цветы, зажгли свечи и почтили память погибших.

Мемориалы в память о жертвах трагических событий в Керчи стихийно возникают по всей стране. Один из них находится около фонтанов у Дворца культуры шахтеров в Воркуте. Молодежь заполярного города благодаря соцсетям скоординировалась и провела акцию. Поддержать студенчество Керчи пришли учащиеся воркутинских образовательных учреждений: всего около 80-ти человек.

Фото: паблик «Молодежь Воркуты»

- Этой акцией студенты Воркуты, да и все жители заполярного города, выказывают поддержку городу Керчь. Обозначили, что фонтаны – это место, куда каждый горожанин может прийти и почтить минутой памяти погибших. Кто-то из ребят оставил распечатанные листовки с надписями «Керчь, мы с вами», а кто-то – игрушки, - отметил заведующий отделом молодежной политики города Дмитрий Жидков.

Фото: паблик «Молодежь Воркуты»

Отметим, что люди приносят цветы, свечи и лампадки к мемориалам в Москве, Петербурге, Севастополе и других городах России. Также в книгах памяти они выражают соболезнования семьям погибших. Кроме того, в разных городах проводятся траурные мероприятия.

Фото: паблик «Молодежь Воркуты»

Онлайн-трансляция страшного события в Керчи вот здесь.