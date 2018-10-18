2018-10-18T17:12:21+03:00
Общество

В Воркуте состоялся стихийный митинг в память о жертвах трагедии в Керчи

Студенты ссузов города возложили цветы, зажгли свечи и почтили память погибших
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото: паблик «Молодежь Воркуты»Фото: паблик «Молодежь Воркуты»
Изменить размер текста:

В Воркуте прошла стихийная акция скорби в память о жертвах трагедии в Керчи. Траурное мероприятие состоялось у Дворца культуры шахтеров сегодня, 18 октября. Около 80-ти студентов ссузов города возложили цветы, зажгли свечи и почтили память погибших.

Мемориалы в память о жертвах трагических событий в Керчи стихийно возникают по всей стране. Один из них находится около фонтанов у Дворца культуры шахтеров в Воркуте. Молодежь заполярного города благодаря соцсетям скоординировалась и провела акцию. Поддержать студенчество Керчи пришли учащиеся воркутинских образовательных учреждений: всего около 80-ти человек.

Фото: паблик «Молодежь Воркуты»

Фото: паблик «Молодежь Воркуты»

- Этой акцией студенты Воркуты, да и все жители заполярного города, выказывают поддержку городу Керчь. Обозначили, что фонтаны – это место, куда каждый горожанин может прийти и почтить минутой памяти погибших. Кто-то из ребят оставил распечатанные листовки с надписями «Керчь, мы с вами», а кто-то – игрушки, - отметил заведующий отделом молодежной политики города Дмитрий Жидков.

Фото: паблик «Молодежь Воркуты»

Фото: паблик «Молодежь Воркуты»

Отметим, что люди приносят цветы, свечи и лампадки к мемориалам в Москве, Петербурге, Севастополе и других городах России. Также в книгах памяти они выражают соболезнования семьям погибших. Кроме того, в разных городах проводятся траурные мероприятия.

Фото: паблик «Молодежь Воркуты»

Фото: паблик «Молодежь Воркуты»

Онлайн-трансляция страшного события в Керчи вот здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Электронный паспорт гражданина РФ: как получить и когда начнут выдавать
Через два, максимум, три года в Россию на смену традиционного удостоверения личности придет электронный паспорт гражданина РФ. Минэкономразвития уже начал работу над новым законопроектом. "Комсомолка" разбиралась в нюансах нововведения
Минимум энергозатрат, максимум природоохранных технологий – столичные предприятия поделились видением энергетики будущего
Комплекс городского хозяйства и промышленные предприятия Москвы на Российской энергетической неделе рассказали о проектах повышения энергоэффективности и экологичности
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
Новости 24
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выйдет на свободу через два года
В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок
В парламенте Коми появятся два новичка
Гаражам быть: в местечке Кочпон-Чит построят объект, несмотря на протест сыктывкарцев
Для отцов в Коми установили ежегодный праздник
В Воркуте замдиректора школы собрала банду и за взятки «присваивала» инвалидность
В пригороде Сыктывкара волки утащили домашнего любимца
В Воркуте объявили актированный день для всех школьников
ГИБДД по Сыктывкару предупреждает: бойтесь тумана и гололеда
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки
Четвертая промышленная революция уже началась
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса