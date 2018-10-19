Настоящая пожарная машина вместо игрушечной: ребенок-аутист Антон Мезенцев узнал, кто такие спасатели

СЕГОДНЯ 19:08 2018-10-19T20:00:06+03:00

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Сыктывкарцу Антону Мезенцеву всего шесть лет и он, как и все дети в его возрасте, любит играть с игрушечными поездами, троллейбусами и своей любимой пожарной машинкой. Однако у мальчика есть одна особенность – он аутист. Антон практически не разговаривает с окружающими и не воспринимает обращенную к нему речь. Его мама Ирина считает, что такой диагноз – последствия прививки, сделанной в 1,5 года. Сейчас семья Мезенцевых пытается сделать все, чтобы их любимый сын рос, развивался и однажды заговорил.

Экскурсию вела Елена ЛисинаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

В рамках проекта «Может быть по-другому», «Комсомолка» показывает сыктывкарцам, что их мечты могут сбываться в любой ситуации. Антон Мезенцев еще не знает, кем он станет, когда вырастет, но мы решили поближе познакомить его с такой профессией как пожарный. В этом нам помогла Елена Лисина - руководитель музея в Сыктывкарском учебном центре федеральной противопожарной службы.

Антону понравился "Урал-ЗИС"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

На экскурсию Антон пришел, держа за руки маму и папу. Мальчик был в приподнятом настроении и с интересом осматривал новое для себя место.

- Антон, смотри, это здание, где учатся на пожарных и начальников караула, - начала свой рассказал Елена Лисина.

Экскурсия стартовала с осмотра, пожалуй, самых интересных экспонатов: двух пожарных транспортов разных времен. Первый, четырехколесный насосно-бочечный ход, ездил по улицам в конце 19-го - начале 20-го веков и в то время был запряжен лошадьми.

Он даже посидел внутриФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Шестилетнему Антону помогли взобраться на необычную повозку и представить, что чувствовали пожарные прошлого столетия, мчась на ней спасать жизни. Второй экспонат стоял неподалеку и был намного больше своего предшественника - пожарная машина «Урал-ЗИС».

- На ней выезжали пожарные, на капоте располагается фонарь, а на крыше лестницы, - объяснила руководитель музея.

Здесь Антону также захотел посидеть внутри. Оказавшись в кабине, мальчик попробовал порулить, попереключать передачи и попозировать нашему фотографу.

Мальчику показали теплоотражательный костюмФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Не став долго прохлаждаться на улице, наша экскурсия переместилась в корпус учебного центра. Идя на третий этаж, где расположен музея, Антон снизу вверх завороженно смотрел на спасателей, которые суетно бегали по коридорам, и тех, кому только предстоит ими стать.

В музее центра представлены различные экспонаты, рассказывающие об этой непростой профессии. Внимание Антона сразу же привлекла красная пожарная машина, стоящая на небольшом постаменте. К сожалению, в любых музея трогать экспонаты руками – запрещено, так что поиграть с машинкой наш герой не смог.

Его сразу заинтересовала яркая пожарная машинкаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Антону показали теплоотражательный костюм пожарных, который выдерживает температуру до одной тысячи градусов Цельсия, уменьшенную копию пожарной части, огнетушители разных видов и типов.

Поначалу Антон старался слушать рассказ экскурсовода и смотреть на представленные ему экспонаты, но затем мальчик стал рассеян и начал играть с мамой в догонялки.

- Он устал, пора заканчивать, - попросила нас Ирина Мезенцева.

Позже Антон получил в подарок новую машинку для своей коллекцииФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Напоследок вся семья сфотографировалась в пожарных касках, а Антон получил в подарок еще одну пожарную машинку в свою коллекцию. Когда мы шли к выходу, мама нашего героя призналась, что, скорее всего ее сын не понял, что именно ему сегодня рассказывали.

- Антоша молодец, выдержал. Правда, он не понимает, что рассказывает экскурсовод и от этого начинает нервничать. Они ведь пока понимает только заученные слова. Нужно говорить четко и громко, - объяснила Ирина. – Мы понимаем, что он не станет пожарным, но хотя бы показать ему эту обстановку, атмосферу – замечательно и полезно.

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