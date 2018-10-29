Нейминг аэропортов: Илья Лагутенко, Егор Летов, Леонид Гайдай и Петр I - кого предлагают россияне

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-29T14:00:52+03:00

Изменить размер текста: A A

У жителей Коми есть еще два дня, чтобы предложить имя известного земляка, которое станет брендовым для аэропорта Сыктывкара. На сайте "Великие имена России" прием народных предложений выходит на завершающую стадию, то есть будет продолжаться сегодня и завтра.

Так называемый нейминг аэропортов пройдет в 45 городах России, Сыктывкар вошел в этот длинный перечень. Жители республики еще 17 октября определили десятку претендентов. Напомним, что лонг-лист составили коми писатель Иван Куратов, легендарная лыжница Раиса Сметанина, известный педагог Александр Католиков, летчик и первый директор аэропорта Николай Банбан, ученый-социолог Питирим Сорокин, писатель Каллистрат Жаков, первый Глава Коми Юрий Спиридонов и летчик, герой Гражданской войны Петр Истомин. Но прославленная спортсменка отказалась участвовать в акции, ее место в списке занял Герой Советского союза участник Великой Отечественной войны Николай Оплеснин.

Силами волонтеров инициаторы акции в Коми попытались расширить лонг-лист. Добровольцы проводили опросы среди сыктывкарцев, чтобы выяснить мнение горожан по поводу исторических личностей для названия "воздушной гавани". Чтобы включить в список от города еще одного претендента, необходимо было набрать в его поддержку 500 голосов. Но граждане чаще всего предлагали претендентов из утвержденного списка Николая Банбана и Петра Истомина. Новые исторические личности не получили необходимого числа подписей.

Весьма любопытны имена претендентов для аэропортов в других регионах. В лонг-лист от Архангельска вошел знаменитый уроженец Поморья Михаил Ломоносов, жители Владивостока предложили рок-музыканта и основателя группы "Мумий Тролль" Илью Лагутенко, в числе претендентов на бренд аэропорта Благовещенска включен известный кинорежиссер Леонид Гайдай. Масштабно и творчески отнеслись к ации жители Воронежа - от города в "десятку великих имен", в частности, вошли русский царь-император Петр I, писатели Иван Бунин, Андрей Платонов, Самуил Маршак, живописец Иван Крамской и основатель знаменитого русского хора Митрофан Пятницкий. В Пскове лонг-лист возглавляет княгиня Ольга, а в Омске горожане включили в топовую десятку рок-музыканта Егора Летова.

Сегодня и завтра на сайте "Великие имена России" будет идти сбор предложений от граждан. Затем путем социологического исследования, который проведет ВЦИОМ, для каждого аэропорта будут определены тройки лидеров. А 8 по 30 ноября пройдет масштабное народное голосование. Имена великих личностей для аэропортов будут названы в начале декабря.