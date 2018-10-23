Сыктывкарцы жалуются на новый электронный гардероб в одной из клиник города

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-23T13:17:15+03:00

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В столице Коми продолжают появляются электронные новшества. Например, этим летом в Эжве появилась первая в Сыктывкаре «умная» остановка, а теперь очередь дошла и до сферы медицины.

Вчера в Консультативно-диагностическом центре презентовали новый электронный гардероб. Однако не все жители города оценили ноу-хау.

- Сегодня убедилась лично, что один суперсовременный аппарат никогда не заменит двух мадам серебряного возраста! – написала жительница столицы Коми Екатерина Тюленева в своем Instagram. - В диагностическом центре в центре Сыктывкара сегодня презентовали чудо-технику - гардеробный агрегат с ужасным звуком и тихим ходом. Как ни странно, сюда съезжаются люди со всей республики, с утра всегда аншлаг. И до сей поры очередей особых в гардеробную не наблюдалось. Нынче все иначе - очередь, удивленный народ с района, я вместе с ними. Теперь переживаю за мадам в гардеробной - сколько они выдержат этот неритмичный «ритм», или их одолеют скорее страждущие докторов, так как времени все это новшество забирает значительно дольше обычного.

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Марина Кайряк объяснила «КП-Коми», что сейчас оборудование работает в тестовом режиме и только начинает вводиться в эксплуатацию.

- Гардероб начал работать только вчера, так что нашим гардеробщицам нужно время, чтобы наловчиться. Тем более скоро к нам придет специальный ускоритель, который уменьшит время ожидания вашей одежды, - заверила эксперт. - Тем более вчера работала только одна гардеробщица, а теперь их две.

Она также добавила, что раньше в центре было два гардероба на 250 человек. Теперь же, один из них убрали, в результате чего освободилось место для ожидания пациентов, а в новом гардеробе количество мест увеличилось до 700.

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