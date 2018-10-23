2018-10-23T13:17:15+03:00
Общество

Сыктывкарцы жалуются на новый электронный гардероб в одной из клиник города

Руководство Консультативно-диагностического центра пояснило, что оборудование пока работает в тестовом режиме
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
В диагностическом центре появилось свое ноу-хауВ диагностическом центре появилось свое ноу-хауФото: Ольга СОЛОВЕЙ
Изменить размер текста:

В столице Коми продолжают появляются электронные новшества. Например, этим летом в Эжве появилась первая в Сыктывкаре «умная» остановка, а теперь очередь дошла и до сферы медицины.

Вчера в Консультативно-диагностическом центре презентовали новый электронный гардероб. Однако не все жители города оценили ноу-хау.

- Сегодня убедилась лично, что один суперсовременный аппарат никогда не заменит двух мадам серебряного возраста! – написала жительница столицы Коми Екатерина Тюленева в своем Instagram. - В диагностическом центре в центре Сыктывкара сегодня презентовали чудо-технику - гардеробный агрегат с ужасным звуком и тихим ходом. Как ни странно, сюда съезжаются люди со всей республики, с утра всегда аншлаг. И до сей поры очередей особых в гардеробную не наблюдалось. Нынче все иначе - очередь, удивленный народ с района, я вместе с ними. Теперь переживаю за мадам в гардеробной - сколько они выдержат этот неритмичный «ритм», или их одолеют скорее страждущие докторов, так как времени все это новшество забирает значительно дольше обычного.

Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Марина Кайряк объяснила «КП-Коми», что сейчас оборудование работает в тестовом режиме и только начинает вводиться в эксплуатацию.

- Гардероб начал работать только вчера, так что нашим гардеробщицам нужно время, чтобы наловчиться. Тем более скоро к нам придет специальный ускоритель, который уменьшит время ожидания вашей одежды, - заверила эксперт. - Тем более вчера работала только одна гардеробщица, а теперь их две.

Она также добавила, что раньше в центре было два гардероба на 250 человек. Теперь же, один из них убрали, в результате чего освободилось место для ожидания пациентов, а в новом гардеробе количество мест увеличилось до 700.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми будет курсировать сверхскоростной поезд-экспресс (подробнее...)

Гардероб в диагностическом центре. Видео: Екатерина Тюленева.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник сыровара Олега Сироты: Как я пытался передать сыр президенту
Известному фермеру, попавшему на дискуссионный клуб «Валдай», наконец-то удалось лично поговорить с Владимиром Путиным о санкциях и контрсанкциях. Вернувшись на сыроварню, Олег Сирота рассказал в своем дневнике, что осталось за кадром той встречи [видео]
Новости 24
Умершая 82-летняя пассажирка Boeing поступила в больницу в состоянии клинической смерти
Следователи назвали официальную причину смерти 77-летней сыктывкарки на улице
В Коми появились мошенники, которые зарабатывают на консультациях по пенсионному возрасту
Пять человек пострадали при столкновении двух машин под Ухтой
В Коми на 4% повысят социальные выплаты
В Коми продавцов сигарет оштрафовали почти на 600 тысяч
Жительница Сыктывкара покинула шоу «Пацанки»
В воскресенье в Коми похолодает
В Сысольском районе из-за животного опрокинулась «Газель»
Сыктывкарка решила взять кредит через интернет и лишилась денег
В Сыктывкаре экстренно сел самолет, летевший в Якутск
В субботу в Коми снег и дождь
В Сыктывкаре съедутся режиссеры и преподаватели кино из Венгрии и Эстонии
То дождь, то снег: в Коми задержится теплая погода
Экс-мэр Сыктывкара Роман Зенищев выйдет на свободу через два года
В Усть-Вымском районе прокуратура через суд требует ликвидировать 15 несанкционированных свалок
В парламенте Коми появятся два новичка
Гаражам быть: в местечке Кочпон-Чит построят объект, несмотря на протест сыктывкарцев
Для отцов в Коми установили ежегодный праздник
В Воркуте замдиректора школы собрала банду и за взятки «присваивала» инвалидность
В пригороде Сыктывкара волки утащили домашнего любимца
В Воркуте объявили актированный день для всех школьников
ГИБДД по Сыктывкару предупреждает: бойтесь тумана и гололеда
«Ростелеком» построил цифровую сеть в селе Визинга Республики Коми
В Шиесе начали строительство линии электропередач
Ухтинцы опубликовали видео совы, сидевшей у подъезда многоэтажки
Четвертая промышленная революция уже началась
Интинский праздник оленеводов стал финалистом всероссийской туристической премии
Опасная аренда: за сутки три жителя Коми стали жертвами квартирного вопроса