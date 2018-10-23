2018-10-23T14:53:29+03:00
Общество

«Мусор будут вывозить на роллс-ройсах?»: жители Коми о вывозе ТБО, который подорожает на 2000%

С 1 ноября жители Коми получат «шоковые» квитанции
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правды
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Уже с ноября этого года в Коми подорожает вывоз и отработка твердых мусорных отходов. Резкое подорожание тарифов не могло не вызвать бурную реакцию жителей Коми. Люди задаются вопросом, по какой причине услуга подорожает на 2000%.

С 1 ноября жители Коми получат «шоковые» квитанции, где будут фигурировать новые суммы к оплате.

- 21 октября было собрание жильцов с управляющей компанией. Представители ТСК сообщили, что тендер на вывоз твёрдых коммунальных отходов выиграла компания «Ухтажилфонд». Теперь тариф на вывоз мусора будет 165 рублей с человека. А был 7 рублей 81 копейку. Подъём тарифа более, чем на 2000% У меня только два вопроса. Первый - за тарифами в нашей республике кто-нибудь смотрит? И второй - «Ухтажилфон» собирается вывозить наш мусор на люксовых роллс-ройсах или личных суперджетах? - написал в соцсетях житель Печоры Сергей Калугин.

Люди не могут понять, откуда взялась цифра в 165 рублей. За неимением деталей они продолжают раскручивать клубок новостей:

- По местному телеканалу передавали, что хотели сделать тариф 750 рублей с человека, потому что якобы мусор далеко везти. Однако власти поубавили их аппетиты, - отметила Лариса Иванова.

Жители Коми меряются квитанциями, но не находят ответы на больные вопросы:

- У меня в квитанции стоит вывоз ТБО - 7 рублей 69 копейки с человека. А теперь предлагают платить за ТКО и компании ООО «Ухтажилфонд». И этой компании присвоен статус регионального оператора на 10 лет! - сообщает Жанна Арефьева.

Напомним, что Региональное министерство экономики, ЖКХ и тарифов утвердило новые тарифы на обращение с коммунальными отходами. Для граждан, проживающих в домах с центральным отоплением, стоимость услуги составит 165 рублей. А для селян, чьи дома отапливаются печкой, - 72, 08 рублей. Отметим, что плата будет начислятся не по площади квартиры, а на каждого человека, прописанного в ней. Проще говоря, среднестатистической семье из 4 человек (если все они зарегистрированы в квартире) за мусор придется заплатить 660 рублей.

Отметим, что Минэнерго зафиксировало нормативы накопления отходов. Рядовой горожанин накапливает 1,9 м3 мусора в год, а сельский житель 0,83 м3. Теперь вывоз, транспортировку, сброс и утилизацию отходов будет регулировать один региональный оператор - ООО «Ухтажилфонд».

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