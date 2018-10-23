2018-10-23T16:10:26+03:00
Общество

Сыктывкарские студенты приняли участие в Skibidi Challenge

Пародию на клип группы little Big сняли в столице Коми
Ольга СОЛОВЕЙ
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Если весной этого года сыктывкарские школьники и их учителя удивили нас креативным видео, то теперь очередь дошла и до студентов. Учащиеся Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина приняли участие в Skibidi Challenge, который уже "захватил" Интернет.

Напомним, 5 октября на видеохостинге YouTube появился клип российской группы Little Big Skibidi. В ролике музыканты и актеры на протяжении всего видео исполняют довольно странный танец, который затем перерос во флешмоб. Сейчас клип помотрели уже более 35 миллионов человек.

В клипе сыктывкарских студентов главная героиня - абитуриент, который не знает на какой факультет ей поступать и, используя необычную походку, она посещает все корпусы СГУ им. Питирима Сорокина. Отметим, что в клипе также снялись директор Института гуманитарных наук, а также оба заместителя директора.

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SKIBIDI CHALLENGE от Учебного телевидения СГУ.Мы вспомнили, что наше телевидение часть Института гуманитарных наук. Все журналисты учатся в ИГН. Вот мы и решили рассказать в танце о том, как первокурсники приходят в наш институт. SKIBIDI-PA-PA вам этим вечером. #skibidichallenge #ЖурналистыСГУ #LittleBig #СГУСорокина #Faradenza #Коми #студенты #ДеньПервокурсника #SKIBIDI

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