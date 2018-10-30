Ушел из жизни друг "КП в Коми" художник-карикатурист Виктор Порохня

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-30T12:14:57+03:00

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Не стало известного художника-карикатуриста и мастера шаржей Виктора Порохни, он скончался вчерашним вечером на больничной койке. Как сообщают региональные СМИ, Виктор Порохня находился в хирургическом отделении Коми республиканской больницы.

Виктор Порохня рисовал шаржи для акции "КП в Коми" в 2004 годуФото: из архива «КП»

Для "Комсомолки" покойный был не просто партнером, а настоящим другом. Виктор Порохня принимал участие в проектах "КП в Коми", с энтузиазмом подключался к публичным акциям нашей редакции.

- Я хорошо помню, как 14 лет назад вместе с Виктором Порохней "Комсомолка" провела акцию в честь 8 марта, - вспоминает сейчас директор "КП в Коми" Андрей Чернуха. - Мы дружной командой ездили в городских автобусах: на каждой остановке водители по громкой связи поздравляли женщин с Международным женским днем и включали музыку в тему праздника. Все пассажирки получали цветы и свежий выпуск "Комсомолки-толстушки", а Виктор Порохня рисовал шаржи и дарил их женщинам. Мне запомнилось, как быстро из-под пера мастера появлялись забавные рисунки. Его работы отличались особой иронией и тонким чувством юмора. Художник обладал уникальным талантом: подмечал уникальные особенности внешних данных в человеке, и, по законам жанра, преувеличивал их, но не оскорблял и не унижал своих моделей.

Художник был настоящим другом для "КП в Коми"Фото: из архива «КП»

Известный в Коми журналист Елена Шелест считает, что Виктор Порохня был своего рода достопримечательностью Сыктывкара:

- Виктор Порохня был ироничным, понимающим, но не принимающим многое из того, что есть вокруг. Он мог быть жестким сатириком и вполне себе милым карикатуристом. Однажды, где то в начале "нулевых" годов, мы хотели с ним устроить выставку его карикатур в Администрации Главы и Правительства РК. Увы, затея не удалась... Порохню, наверное, можно считать некой достопримечательностью Сыктывкара. Есть такие люди в городе, которых знают все, и когда они уходят, потерю их тоже ощущают все. Такой достопримечательностью была для меня, например, пара Револьт Пименов с супругой, был и остается маэстро Герцман, громадный черный дог, с которым фотографировались дети возле Вечного огня в течение лет 15 точно... Виктор со своим планшетом (не гаджетом, а планшетом для рисования!) теперь уже история нашего города. Жаль, что рановато он перешел в категорию "был".

Известный сыктывкарский певец и актер Евгений Гаврилов запомнил художника, как честного и открытого человека.

- Мы с Виктором, конечно, не были такими уж друзьями, однако были в добрых отношениях, и с уважением относились друг к другу. То, что Виктор был человеком с хорошим чувством юмора, это очевидно: шаржист и мастер карикатуры не может быть без него. А в последнее время, я знаю, что Виктор пробовал свои силы в стэндапе, и довольно успешно. Наверное, благодаря юмору и схожей жизненной позиции мы и познакомились и всегда тепло общались. Виктор был из числа неравнодушных, что в наше время особенно ценно. Живым, открытым, честным, добрым - таким его мы и будем помнить.

Сыктывкарцы еще не скоро привыкнут к отсутствию Виктора Порохни на улицах города. Его узнаваемый силуэт с вечной папкой на боку был общепризнанным народным символом столицы Коми и неотъемлемой частью города.

Редакция "КП в Коми" приносит соболезования родным и близким Виктора Порохни. Скорбим вместе с вами.