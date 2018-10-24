2018-10-24T09:38:00+03:00
Наука

Ученые Коми продолжают спорить о диссертации Михальченковой: «Ей до науки, как до луны»

Бывшая коллега по вузу уверена, что министр образования делает все ради карьеры
Кира ВОЛКОВА
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Бывшая коллега по вузу уверена, что министр образования делает все ради карьерыБывшая коллега по вузу уверена, что министр образования делает все ради карьерыФото: коллаж Вячеслава Герцберга.
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Новость о том, что зампредседателя Правительства РК, министр образования, науки и молодежной политики Коми, и.о. секретаря Коми регионального отделения «Единой России» Наталья Михальченкова защитила докторскую диссертацию остается одной из самых обсуждаемых в сети.

Напомним, 19 октября в Санкт-Петербургском госуниверситете Наталья Алексеевна прошла защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук «Политические детерминанты государственной политики в сфере высшего образования: соотношение глобального и национального».

В ходе защиты председатель дисскомиссии, профессор СПбГУ Александр Курочкин сообщил, что 18 октября в адрес университета поступило письмо от Светланы Колосовой, профессора СГУ, доктора психологических наук. Бывшая коллега Натальи Михальченковой сообщила членам комиссии о факте плагиата при написании чиновницей кандидатской работы. К письму обратившаяся приложила копию решению суда.

Выступила против

Светлана Леонидовна имеет 20-летний педагогический стаж. Она единственная, кто, работая в системе образования Коми, не побоялась открыто выступить против министра. «Комсомолка» обратилась к Колосовой за комментарием:

- Я не политолог и прежде не считала возможным оценивать работы в этом направлении. Но когда прочла отзыв профессора СПбГУ Владимира Гуторова, думала, что Наталья Алексеевна из двух альтернатив - выйти на защиту или проявить уважение к профессиональному мнению, выберет более достойный для ученого вариант. Я знаю, что обычно рецензенты научных работ пишут отзывы объемом 2-3 страницы, замечания формулируют очень общими словами, оставляя автору право на собственное мнение и уточнение тех или иных обстоятельств, устранение недочетов работы при защите. Однако отзыв профессора Гуторова занимает 19 страниц! Это требует большого труда и чувства ответственности за состояние дел в науке. Профессор сделал очень детальный, а главное обоснованный и профессиональный анализ диссертации, его мнение представляется очень убедительным.

Светлана Колосова уверена, что к исследованию Наталья Михальченкова не имеет отношения. В подтверждение мнения профессора Гуторова, Наталья Алексеевна не скрывает, что в основу диссертации положены десять переведенных статей.

Ступенька к карьерному росту

Ученая степень автору работы еще не присуждена. Впереди 90 дней, в течение которых диссертационный совет принимает дополнительные отзывы и дает на них письменные ответы. Затем представление о присуждении ученой степени вместе с дополнительными отзывами и ответами на них будет передано ректору СПбГУ Николаю Кропачеву. Именно в его полномочия входит принятие окончательного решения.

- За это время ректор петербургского университета должен понять: готов ли он пожертвовать своей репутацией и репутацией вуза, присуждая ученые степени за столь спорные диссертации, - считает Колосова. - Ведь уже сейчас ясно: Наталье Алексеевне до науки дела нет, диссертация написана на бегу. Ей до науки, как до луны. Сегодня для многих чиновников ученая степень стала ступенькой к карьерному росту и нередко достигается она любой ценой.

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