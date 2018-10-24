2018-10-24T12:35:08+03:00
Общество

Уроженец Воркуты попал на скандальное реалити-шоу «Дом-2» и через неделю его покинул

Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Уроженец Воркуты Артем Самодуров прошел в популярный телевизионный проект «Дом-2». По его словам, участвовать в популярном реалити-шоу ему понравилось. Правда, молодой человек покинул передачу через неделю, потому что у него было много незавершенных дел за периметром шоу.

Артем Самодуров уехал в Москву из Воркуты семь лет назад. Но многие жители заполярного города помнят юношу. За прошедшие годы после переезда из заполярного города молодой человек успел окончить вуз, стать финансистом, увлечься музыкой и спортом. В проект «Дом-2» его привела симпатия к одной из участниц реалити-шоу. Правда влечение растворилось, когда молодой человек познакомился с девушкой поближе:

- Меня удивили крики, скандалы, поведение некоторых девушек, – рассказывает Артем Самодуров. – Я пришел к Ире Пинчук и разочаровался: она обычная, порой хабалистая. Зато Настя Ендальцева сразу проявила ко мне симпатию. Участница, абсолютно не зная меня, заявила, что ждет моего прилета на остров. Сразу видно, что она доступная. Когда я сообщил маме, что нахожусь на проекте, она сказала: «Я не хочу, чтобы над тобой кто-то смеялся». Могу сказать точно, что надо мной никто шутить не будет, - сообщает молодой человек.

Эфир с участием уроженца Воркуты вышел в эфир 22 октября. Как сообщил молодой человек «Комсомольской правде в Коми», он, пробыв на шоу всего неделю, уже покинул проект:

- Я ушел по личным причинам, так как есть дела за периметром проекта. В целом, в «Доме-2» - круто. Возможно, позже попробую попасть туда еще раз, - поделился молодой человек.

Кстати, с проектом «Дом-2» заполярный город связывает забавная история. 1 апреля одно из местных воркутинских изданий написало о том, что известная передача «Дом-2» «переезжает» в заполярный город. Тогда, по информации СМИ, продюсеры уже выбрали площадку для новой локации популярного всероссийского проекта. Однако показалось, что это выдумка воркутинской газеты, но люди в нее пламенно поверили и завалили местное отделение телеканала «ТНТ» просьбами о записи на кастинг.

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