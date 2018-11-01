«Что будет строиться на Шиесе, пока неизвестно,» - природоохранный прокурор

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-01T11:22:39+03:00

Народ выяснил: на Шиесе обустроят полигон для мусора из Московской области, а официальные источники пока не подтверждают эту информацию. Фото: vk.com Фото: vk.com

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«КП в Коми» продолжает собирать комментарии официальных лиц по поводу потенциальной свалки на границе Коми и Архангельской области. Сегодня резонансную ситуацию комментирует Юрий Гудков, Сыктывкарский природоохранный прокурор.

- Почему в СМИ заявляют о том, что на станции Шиес будет свалка? Де-юре, термин «свалка» употребляется только с прилагательным «несанкционированная». А что будет строиться в Шиесе, пока неизвестно. Правительство Архангельской области и Москвы заявляют о создании экотехнопарка. Что такое экотехнопарк — это тоже неизвестно, поскольку в законодательстве такого понятия нет. Что это будет: объект утилизации отходов, объект размещения отходов, объект обезвреживания отходов — этого никто не знает.

В законодательстве закреплено такое понятие, как полигон твердых бытовых отходов. Но прежде чем обустроить полигон необходимо провести геологические изыскания, установить уровень залегания грунтовых вод, проницаемость грунтов, близость водоохранных, лесопарковых зон, водосборных площадей источников водоснабжения и т.д. На основе этих изысканий разрабатывается проект строительства полигона, в котором предусматриваются как компоненты окружающей среды (почва, грунтовые воды и т.д.), будут защищены от негативного воздействия отходов либо какими способами это воздействие будет снижено. Для строительства полигона также имеет значение какого класса опасности отходы и на какой срок будут на нем размещаться. Это проект должен получить одобрение 2 государственных экпертиз, проводимых на федеральном уровне.