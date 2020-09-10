Сыктывкарские водители жалуются на пробки в Орбите

В Орбите по утрам серьезные пробки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сыктывкарские водители жалуются на пробки в микрорайоне Орбита. Движение на Петрозаводской улице «встает» по утрам. Проблема появилась после того, как в микрорайоне открыли новую школу на 1200 мест. О проблеме снял сюжет телеканал Коми Гор.

Пробка собирается уже в 7.40, водителям приходится втискиваться в поток.

- Заторов стало больше. Выезжать-заезжать стало проблематичнее, - отметил водитель Рузиль Гарипов.

Неудобно и пешеходам. Им нужны дополнительные гарантии безопасности движения.

- Отделом ГИБДД Сыктывкара было предложено администрации города установить на этом месте светофор вызовного действия, - рассказал старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД по Сыктывкару Артем Станкевич.

Когда поставят светофор, пока неизвестно. Узкая проезжая часть и отсутствие автостоянки возле новой школы на данный момент остаются проблемой для автомобилистов.

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