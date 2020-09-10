Под Усинском нашли труп мужчины со следами нападения животных

В Усинске следователи начали проверку из-за трупа со следами нападения диких животных

Под Усинском нашли труп мужчины со следами нападения диких животных. Об этом пишут «Усинские новости».

Информация о том, что в районе 89-й буровой под Усинском обнаружили труп мужчины со следами нападения по разным источникам то ли медведя, то собак, активно распространялась на усинских ресурсах в соцсетях и мессенджерах в конце августа. В Следственном управлении СК РФ по Коми эту информацию подтвердили.

- По факту обнаружения 24 августа тела мужчины с телесными повреждениями характерными для воздействия диких животных в районе производственной базы 89 буровая следственным отделом по г. Усинск проводится доследственная проверка. Тело погибшего мужчины было обнаружено работником производственной базы. Для определения причины смерти и характера телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего, - говорится в ответе на запрос.

Процессуальное решение по материалу проверки еще не принято.

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