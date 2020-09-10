В Санкт-Петербурге простились с Игорем Шпектором

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось прощание с бывшим мэром Воркуты и членом Общественной палаты России Игорем Шпектором. Тело Игоря Шпектора было решено кремировать. Об этом пишет пресс-служба воркутинской администрации.

На церемонии прощания присутствовали заместитель руководителя администрации Воркуты Ирина Зиберт и секретарь Воркутинского местного отделения партии «Единая Россия» Руслан Магомедов.

Напомним, с 1998 по 2007 год И.Л. Шпектор был мэром городского округа Воркута, Президентом Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Являлся одним из инициаторов проведения в Воркуте Спартакиады народов Севера России «Заполярные игры». В 2009 года вошел в Общественную палату Российской Федерации. Обладатель множества наград, орденов и знаков.

Игорь Шпектор ушел из жизни 5 сентября ровно за месяц до 82-летия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарская школьница, пережившая ДТП, учит младшеклассников ПДД

Арина Вавилова хочет, чтобы дети знали правила (подробности)