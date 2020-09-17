Николай Бережной рассказал о подготовке к чемпионату мира по бенди

Фото пресс-службы регионального минспорта

Министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной рассказал о подготовке к чемпионату мира по хоккею с мячом в регионе. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

В частности, в интервью затронули проблему отставания работ по реконструкции Республиканского стадиона от графика.

- Имеется небольшое отставание от графика, но в тоже время имеется и понимание, как «нагнать». Отмечу, что причины отставания абсолютно объективные – эпидемиологическая ситуация в мире отразилась и на реконструкции нашего стадиона. Тем не менее, мы постоянно на связи с минстроем региона, который контролирует работы. Все понимают, что необходимо их выполнить в срок. Еженедельно на объекте Владимир Уйба лично проводит совещания с подрядчиком и руководителями минстроя и минспорта. Напомню, что руководитель региона потребовал ускорить работы. Уже сейчас ряд бригад переведены на две смены. А общее количество специалистов на объекте – более 500. В ближайшие дни ожидается, что их станет еще больше, - прокомментировал Николай Бережной.

Министр сообщил, что уже заключены все необходимые договора и соглашения, которые определяют права и обязанности сторон, задействованных в подготовке и проведению соревнований. Набирает обороты специально созданная к мероприятию Дирекция чемпионата. Разработан, утвержден и реализуется план освещения чемпионата по самым разным направлениям. Готов график размещения баннеров, пилларов в самых людных местах Сыктывкаре, ведется подготовка рекламных роликов на телевидение, аудио роликов на популярных радиостанциях в Сыктывкаре. Под чемпионат создан специальный сайт – komi-bandy2021.ru.

На сегодняшний день в приоритете организация визовой поддержки участникам соревнований и работа с волонтерами. Организаторы должны подготовить добровольных помощников по самым разным направлениям.

- Создание Дома русского хоккея для участников соревнований, болельщиков и гостей Сыктывкара – еще одна большая задача, которую мы перед собой поставили. Ведется работа и по подготовке торжественного открытия и закрытия чемпионата. Эти церемонии должны стать украшением соревнований и запомниться всем. Важно понимать, что при надлежащей подготовке к чемпионату мира, все основные работы должны быть завершены до конца декабря, то есть к Новому году, - отметил глава ведомства.

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