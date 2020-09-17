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Жители Коми могут получить деньги на частичное погашение ипотеки

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Дарья ЮДИНА
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Жители Коми могут частично погасить ипотеку за счет государства

Жители Коми могут частично погасить ипотеку за счет государства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Коми смогут получить деньги на частичное погашение ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба минстроя.

Граждане, состоящие на учете на улучшение жилищных условий и самостоятельно их улучшающие с помощью ипотечных кредитов, с 18 сентября 2020 года по 1 февраля 2021 года могут подать заявление и необходимый пакет документов, чтобы воспользоваться компенсацией на погашение части кредита, полученного на строительство или приобретение жилья. Компенсация предоставляется семьям либо одиноким родителям при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго и последующих детей

Размер предоставляемой выплаты рассчитывается исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. м, определяемой Министерством строительства и дорожного хозяйства Коми, социальной нормы жилья и количества детей, рожденных после 1 января 2010 года. При этом при рождении второго ребенка возмещается 50 процентов социальной нормы жилья (9 кв. м), третьего ребенка и последующих детей – 100 процентов социальной нормы (18 кв.м).

Право на получение выплат имеют граждане, заключившие состоявшие на момент заключения кредитного договора на учете и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

При этом выплата предоставляется, если среднемесячный доход гражданина, претендующего на получение выплаты, (либо совокупный среднемесячный доход гражданина и созаемщиков), составляет не более 50 тысяч рублей.

Заявление о предоставлении социальной выплаты с пакетом документов граждане могут подать в ГКУ Республики Коми «Служба единого заказчика» не позднее 1 февраля 2021 года лично (по предварительной записи) либо почтовым отправлением по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.108, кабинет 104, телефон: 8 (8212) 25-53-95. Часы приема: вторник, четверг с 9 часов до 12 часов 30 минут, в среду с 14 часов 30 минут до 17 часов. В случае отправки документов почтой они должны быть нотариально заверены.

Подробная информация о государственной поддержке граждан при жилищном кредитовании размещена в разделе «Жилищное кредитование населения» на официальном сайте Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.

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