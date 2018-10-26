Кафе «Счастье здесь» удивит эксклюзивными десертами из натуральных продуктов

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-26T17:58:44+03:00

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Когда не радует осенняя погода, а дождливый вечер навевает грусть, поспешите в сыктывкарское кафе-кондитерскую с жизнеутверждающим названием «Счастье здесь». В небольшом кафетерии, расположенном в самом центре Сыктывкара, всегда рады посетителям и готовы порадовать их эксклюзивными сладостями из натуральных продуктов.

Из всех столиков особой популярностью среди посетителей пользуется место около окна и все благодаря необычными креслам в виде качелей.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Уже на пороге кафе «Счастье здесь» невольно вспоминаешь о лете, а точнее, о наполненных солнечным светом теплых выходных. Тех мгновениях, когда не надо никуда торопиться и можно спокойно отдохнуть в кругу друзей или в окружении родных. В кафе все располагает к неспешному времяпрепровождению: уютное убранство зала, негромкая музыка и, конечно же, множество десертов для лакомок.Кондитерская на улице Ленина привлекает многих горожан своей атмосферностью и демократичными ценами. Дизайн интерьера, воздушный и легкий, исполнен в приятных нежно-голубых цветах, при этом холодный фон смягчают цветочные композиции и небольшие букетики на столиках. Особое очарование оформлению и желанию задержаться в кафе подольше придают приятные мелочи: поделки-handmade, маленькие безделушки, а также книги и настольные игры. Из всех столиков особой популярностью среди посетителей пользуется место около окна и все благодаря необычными креслам в виде качелей. Любопытно, что качающиеся места-качели одинаково нравятся и детям, и взрослым.

В кафе «Счастье здесь» невольно вспоминаешь о лете.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Кондитеры кафе стремятся готовить по уникальным рецептам и из натуральных ингредиентов. Все без исключения сладости приготовлены без использования химических красителей, усилителей вкуса и искусственных загустителей. В основе тортов — обезжиренные сливки, яйца, сметана, молоко, какао, творог, ягоды и бельгийский шоколад. Цех по производству сладостей работает ежедневно, чтобы обеспечить гостей кафе «Счастье здесь» свежей выпечкой и десертами. В меню — около 40 наименований тортов и столько же десертов, пирожных, безе, зефира и прочей радости сладкоежек. Продукция обновляется каждый день, чтобы постоянных посетителей всегда ждали приятные открытия.

В меню — около 40 наименований тортов и столько же десертов, пирожных, безе, зефира и прочей радости сладкоежек.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Особое внимание уделено посетительницам, которые скрупулезно ведут подсчет калорий. В кафе «Счастье здесь» красавицы без вреда для талии смогут побаловать себя диетическими тортами и пирожными. Милым девушкам и дамам постарше рекомендуется обратить внимание на миндальный торт, в его состав которого вместо муки входит измельченный миндаль. Орехи, как известно, богаты белками и лучше усваиваются организмом, чем мучные изделия. Есть также печенье без яиц и сливочного масла — слегка сладкое печенье идеально подойдет к горячему кофе или чаю.

Выбор напитков широк и разнообразен: от привычных эспрессо и американо до крепких чаев с разными добавками. Есть и фирменные чайные смеси: «Радости лета» (черный чай с ягодами, медом и апельсином), «Солнечный день» (чай с облепихой, кусочками яблок и медом) и «Золото востока» (черный чай с ломтиком имбиря, корицей, мятой и лимоном).

Но настоящая гордость заведения — меню для детей-аллергиков. Владельцы кафе «Счастье здесь» убеждены, что особенности здоровья не должны лишать ребятишек радостей детства. Поэтому они разработали специальные рецепты тортов без сахара, без лактозы и без глютена. В ассортименте также представлен широкий выбор леденцов на основе сахарозаменителей.

Юные посетители кафе при желании смогут порезвиться в игровой комнатеФото: Алиса КОЗЛОВА

Юные посетители кафе при желании смогут порезвиться в игровой комнате, где есть сухой бассейн, игрушки и гамак. Также по выходным и в каникулы для детей проводятся увлекательные мастер-классы по приготовлению вкусных десертов и игрушек.

Кафе в полной мере оправдывает свое название - «Счастье здесь». Поспешите за радостью на ул. Ленина, 48 в Сыктывкаре. Там всегда рады гостям! При желании можно заранее заказать столик по телефону 8(904)207-79-91.