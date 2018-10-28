Кошмар для переселенцев: ухтинцев из ветхого жилья насильно отправляют в «новострой» с трещинами и плесенью

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-27T22:02:32+03:00

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В редакцию «Комсомольской правды-Коми» обратилась Татьяна Поздеева. Ухтинка рассказала, что её семью хотят принудительно переселить из аварийного жилья в дом, который разваливается на глазах. Экспертиза, проведенная сотрудниками Торговой промышленной палаты Коми, показала, что устранение «недоделок» выльется в круглую сумму — 200 тысяч рублей. Но городской суд все равно решил, что «новострой» вполне пригоден для жилья.

Балкон квартиры, в которую хотят переселить семейство Чабан-Поздеевых

Новым этот дом (он находится в поселке Ветлосян, на улице Клубной, 11), по словам жильцов, можно назвать с натяжкой. Его начали строить ещё в прошлом веке, но в 90-х годах строительство приостановили, и здание забросили:

— Этот дом «сделали» из старого здания, стены которого 30 лет простояли под открытым небом. Сначала его признали ветхим, непригодным для проживания, и хотели снести. Но потом решили реконструировать. У меня знакомые жили в Ветлосяне, им уже за 30 лет, и они говорят, что все детство пробегали в этом доме. Там даже происходили несчастные случаи, — рассказала Маргарита Чабан, мать Татьяны Поздеевой.

Фундамент. Фото Александра Молчанова

Она вместе с другими членами семьи осмотрела будущее жилище:

— Балкон в нашей квартире установили на металлических рейках, хотя обычно его «встраивают» в каркас дома. В результате сверху на голову «сыпется» плита, а внизу разваливается другая. Под каждой стойкой каркаса — огромные ямы, которые уходят в подвал. В подвале же вид такой, что плакать хочется: там поставили какие-то деревянные доски-подпорки, которые из-за тяжести расщепляются. Когда мы шли по помещению, услышали грохот: от стены отвалился огромный кусок. Часть воды, которая до этого там была, откачали, а часть так стоит рядом с тепловыми узлами. Там плесень уже мхом висит, в квартирах её запах чувствуется. В фундаменте тоже есть трещины, описала здание Маргарита.

Трещины пытались замазать

Её слова подтверждает житель этого дома Александр Молчанов:

— Чердак такой, что во время дождя вся вода попадает внутрь. Плиты в некоторых местах провисли. Людям в доме страшно жить и за детей страшно.

Чердак тоже не особо радует жильцов

Также в Ветлосяне (её сейчас называют пригородом Ухты) нет никакой инфраструктуры:

— У меня сахарный диабет и мне нужно, чтобы в шаговой доступности были аптеки и больница. Если я перееду в Ветлосян, то за лекарствами придется постоянно ездить в город. В Ухте я хожу пешком на работу, а там придется вылавливать нестабильно едущие автобусы. Мои ребята оттуда вовремя приехать не могут, начали на работу опаздывать, сообщила Маргарита Чабан.

Фото Татьяны Поздеевой

Естественно, такие жилищные условия не устроили ухтинцев и они решили через суд отстоять свои права на нормальную квартиру. Перед судом семья Чабан-Поздеевых позвала эксперта, который осмотрел дом:

— Мы заказывали экспертизу в Торгово-промышленной палате РК. Согласно её результатам в предназначенной нам квартире есть существенные и несущественные дефекты, стоимость устранения которых составляет 200 тысяч рублей, — объяснила Татьяна Поздеева.

Фото Татьяны Поздеевой

Но суд посчитал, что раз эти дефекты устранимы, то жильцы вполне смогут справить там новоселье:

— Сложно сказать, почему результаты экспертизы суд не принял во внимание. Вероятно, есть определенная силовая «указивка», которая говорит о том, что этот дом нужно заселить. Суд говорит, что раз все недостатки могут быть устранены, то оснований для приостановки переселения нет. Также по семейству Чабан мы приводили довод о том, что они — три семьи — живут сейчас в изолированных комнатах. А предоставляют им помещение со смежными комнатами, что по правовой позиции Верховного суда недопустимо, — прокомментировал адвокат семьи переселенцев Николай Торопов.

Фото предоставлено Татьяной Поздеевой

В ухтинском Управлении капитального строительства «Комсомолке» сообщили, что дом в хорошем состоянии и все жалобы жителей обусловлены исключительно тем, что здание находится далеко от центра:

— Утверждения жильцов о том, что дом в плохом состоянии, голословны. Воды в подвале уже нет, её отвели. Дом, действительно, не новый, но при реконструкции был разработан проект, по которому было выполнено усиление фундамента, все необходимые мероприятия были проведены. Также там проводился ряд независимых экспертиз, результаты которых в суде опровергли. Единственное, чем там недовольны жильцы — это тем что данный район находится далеко от центра.

Так выглядит подвал нового здания

Семейство Чабан-Поздеевых не собирается сдаваться. Они вместе с адвокатом планируют подавать апелляционную жалобу. Правда, она пока находится в «предварительном» состоянии: решение суда истцы на руки пока не смогли получить, хотя заседание суда прошло 26 сентября.