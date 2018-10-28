Жгут костры в лесу и гадают на рунах: как в Сыктывкаре отпраздновали Самайн

СЕГОДНЯ 09:15 2018-10-28T02:17:22+03:00

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Участники сыктывкарского историко-реконструкционного клуба "Кречет" нестандартно подошли к празднованию Хэллоуина: вместе него отметить решили прообраз тыквенного праздника - Самайн. "Комсомольская правда-Коми" посетила Самайн в коми интерпретации с фотоаппаратом в руках.

Желающие быстро разобрали факелыФото: Дарья ЮДИНА

Самайн - это, по сути, кельтский новый год: его наступление означало окончание одного сельскохозяйственного года и начало другого. Празднества длились неделю: три дня до Самайна и три дня после. Также у кельтов Самайн знаменовал переход от светлой части календаря к темной. Обо всем этом гости праздника узнали от членов клуба.

Сначала прочли заговорФото: Дарья ЮДИНА

После гости отправились жечь полынь и проходить через два высоких костра - данные ритуалы у кельтов считались очищающими. Сначала люди собрались у входа, где с восторгом расхватали факелы - и отправились в лес нестройной цепочкой.

После начался проход между кострамиФото: Дарья ЮДИНА

- О, смотри как красиво! Самое то - бродить по снежному лесу с факелом в руках, - сказал один из участников процессии.

Перед "покорением" огня одна из участниц "Кречета" прочитала заговор. По поверьям, во время празднования Самайна грань между миром духов и миром живых истончается - самое время просить о благополучии и гадать.

Во время прохождения через костры люди бросали полынь в огонь. Несмотря на то, что было действительное горячо, ни один шаловливый уголек не попортил никому ни настроения, ни одежды. Срочные взывания к духам пожарных не понадобились.

Вообще живописно горящие костры в бескрайнем темном лесу у многих вызвали фотозуд. Как итог - море снимков на память.

Многие поспешили сделать огненные фото на памятьФото: Дарья ЮДИНА

Вернувшись уже в здание Центра, гости разбрелись по интересам. Некоторые с интересом изучали помещение, примеряя доспехи и рассматривая "экспонаты".

Участники клуба охотно рассказывали об особенностях доспеховФото: Дарья ЮДИНА

При желании можно было расспросить экспертов об особенностях доспехов или оружия.

Некоторые гости стали изучать обстановкуФото: Дарья ЮДИНА

Те, кто успел в пути замерзнуть, прильнули к печке.

Грела гостей настоящая печкаФото: Дарья ЮДИНА

Другие закатали рукава и принялись месить тесто на кулинарном мастер-классе:

Кулинарный мастер-класс собрал как взрослых, так и детейФото: Дарья ЮДИНА

- Дяденька, а как нужно катать? - спросила маленькая девочка, упорно борющаяся с темным тестом. Она едва доставала до стола без поддержки мамы, но все равно пыталась сделать из кругляша червячка.

Одна из самых маленьких посетительниц с упорством мяла тестоФото: Дарья ЮДИНА

Людей постарше привлекли средневековые настолки: они засели на скамьях, покрытых шкурами и пытались вникнуть в тонкости хнефатафла - аналога шахмат у викингов.

Многие заинтересовались хнефатафломФото: Дарья ЮДИНА

Немало людей было у стола, где сидела жрица, определяющая будущее по рунам. У школьников наболевшим вопросом стали экзамены.

Были и другие средневековые настолкиФото: Дарья ЮДИНА

Все эти события стали лишь частичкой долгого празднования Самайна. После для гостей провели ещё мастер-классы и устроили чаепитие. А если вас заинтересовала кельтская и вообще средневековая культура, то о будущих мероприятиях, которые будут проходить в Центре, можно узнать в его группе "ВКонтакте".