В Воркуте жители почувствовали толчки, похожие на землетрясение

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-30T14:38:03+03:00

Изменить размер текста: A A

27 октября жители нескольких районов Воркуты почувствовали толчки, похожие на землетрясение. Однако опасения воркутинцев, считающих, что город уйдет под землю, напрасны, объяснил порталу «Комсомольская правда в Коми» сейсмолог.

Вечером в субботу воркутинцы наблюдали, как в их квартирах дребезжит мебель, цветочные горшки, оконные стекла. Явление, похожее на землетрясение, почувствовали жители улиц Шерстнёва, Ленина 57б, Пионерской 1 и 3, Набережной 8 и 16, Димитрова 5б, Чернова,Лермонтова, о чем люди написали в соцсетях.

Заведующий геофизической обсерваторией Института геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН Валерий Удоратин что, по всей вероятности, это последствие деятельности человека на шахтах.

- Считаю, что с точки зрения тектоники, вероятность землетрясения существует, но она весьма незначительна. Катастрофических последствий ждать не стоит. Что касается техногенных вещей (взрыв в шахте или обвал в породе), то землетрясения могут быть серьёзными. Такие ситуации частны при горных выработках. Но при шахтах существует службы, которые следят за динамическим состоянием породы. Не надо наводить лишней паники. Такие вещи существуют, об этом нужно просто знать, - рассказал Валерий Вячеславович.