В Коми сняли фильм ужасов о страшных дорогах на селе

СЕГОДНЯ 12:20 2018-10-31T12:48:23+03:00

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Ужасающее состояние дорог в селе Трусово в Усть-Цилемском районе Республики Коми подвигло местных жителей на творчество. Они сняли сюжет о том, как люди застревают по колено в непроходимой грязи. Фильм создан при поддержке местного населения села Трусово.

Ужастик про плохие дороги на селе опубликовали с соцсетях вчера, 30 октября. Автор творения не известен. Инициаторами создания ролика про ужасы села стали все его жители. Небольшое видео за сутки набрало больше 15 тысяч просмотров. Горожане стремятся, чтобы об их проблеме узнало как можно больше людей.

Пятиминутное видео под патетическую музыку повествуют о страшных буднях села, которое страдает от грязи. Люди сообщают, что еще летом в населенном пункте стали строить водопровод. Это и стало причиной ужасающей непроходимости. Горы песка, который складируют для ремонта, осенью превратились в тонны грязи.

От дорожной проблемы страдают не только автомобилисты. В зоне недовольных – пожилые люди, которые часто оказываются в плену грязи. Особенно от непроходимости страдают школьники. Еще одна проблема - торчащие гвозди по пути в детские учреждения, дом культуры и магазины.

По словам местных, у них опускаются руки. Администрация и строители водопровода не дают внятного ответа, когда закончится безобразие. Фильм - это буквально крик о помощи.