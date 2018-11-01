2018-11-01T13:20:39+03:00
Общество

В Сысольском районе Коми столкнулись два тяжеловоза: один человек погиб

Авария произошла между селом Межадор и поселком Первомайский
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В Сысольском районе Коми произошло крупное ДТП. По предварительным данным, в аварии погиб один человек, а два получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла сегодня, 1 ноября, между селом Межадор и поселком Первомайский. По сообщению очевидцев, ДТП – серьезное.

- У одной фуры полностью разворочена кабина. На дороге – бревна. Их сейчас как раз убирают. На месте работают сотрудники ГИБДД и медики скорой, - рассказал «Комсомолке» очевидец ДТП.

В ГИБДД по Коми сообщили, что в Сысольском районе ДТП произошло в 10:39. В результате столкновения двух автомашин погиб один человек. В Сысольский ПСГ, «Комсомольской правде в Коми» рассказали, что в результате столкновения фуры «Магнита», грузовой машины с щепой и лесовоза два человека пострадало, а один – погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Как произошла авария и кто спровоцировал ДТП, будет известно мпосле того, как сотрудники Госавтоинспекции проведут необходимые необходимые экспертизы.

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