В Ухте похоронили парня, который погиб в Сочи

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-02T11:01:55+03:00

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Убитого в Сочи Никиту Князева похоронили в родной Ухте в четверг, 1 ноября. Родные и близкие погибшего от руки своей девушки парня благодарят всех, кто не прошел мимо беды и перечислил деньги для транспортировки тела Никиты самолетом.

Новость о трагической смерти парня прогремела, как гром среди ясного неба в начале этой недели. Никита Князев родился и жил в Ухте. Молодого человека воспитывали бабушка и дедушка. Уроженец Коми уехал на заработки в Сочи, где и погиб. Известно, что молодого человека зарезала в перепалке его девушка:

- Дедушка опознал парня в морге. Олесю посадили в изолятор. Хочу принести свои соболезнования родным Никиты! - написала в соцсетях жительница Сочи, которая представилась двоюродной сестрой подозреваемой в смерти молодого человека.

Подруга семьи Никиты рассказала порталу «Комсомольская правда в Коми», что средства для транспортировки тела собирали четыре дня: с 27 по 31 октября.

- Сильно помогали друзья Никиты, но без ухтинцев мы бы не смогли собрать всю сумму. Были, конечно, и сомневающиеся люди. Я их понимаю, сейчас страшно доверять сборам в интернете. Люди у нас очень отзывчивые, что не может не радовать. Мы бесконечно благодарны всем, кто не прошел мимо нашей беды, - поделилась девушка.