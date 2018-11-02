Уроженка Коми создала сервис по сопровождению детей, который не имеет аналогов в России и Европе

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-02T14:37:50+03:00

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Анна Филиппова — уроженка Коми, но в республике о девушке знают мало. А вот в бизнес-среде Москвы и России ее имя широко известно. Два года назад Анна создала проект по сопровождению детей KidsWay, который не имеет аналогов в России и Европе. Это сервис для занятых родителей мегаполиса, которые не успевают отвезти ребенка в школу, секцию или на кружок. Работает стартап по принципу «из рук в руки». Опытная автоняня забирает ребенка прямо из дома, отвозит на занятия и передает в руки педагогу, а при необходимости помогает малышу собраться. Спустя два года после старта сервиса KidsWay российские аналитики утверждают, что за ним большое будущее. Сейчас стартап представлен только в Москве, но Анна планирует, что в следующем году он проникнет на европейский рынок.

О том, как девушке родом из крохотной деревни в Коми удалось стать одной из известных бизнесвумен страны, Анна рассказала газете «КП в Коми».

- О чем вы мечтали в детстве?

- У меня не было мечтаний, связанных с будущей профессией. Желание стать телеведущей появилось в 20 лет, и я воплотила эту мечту. Правда, в подростковом возрасте появилась идея фикс - выбраться из деревни в Москву. Я родилась в деревне Большое Галово Ижемского района. Она совсем маленькая, сейчас в ней может быть 150 человек живет. Школу окончила в Кельчиюре, затем переехала в Ухту, после – был Иркутск, где училась в Академии права, экономики и управления. Потом уже добралась до московского журфака МГУ. Почему Москва, объяснить не могу сама себе. Но мне всегда хотелось жить в столице России.

- Чувствуете ли вы себя успешной бизнесвумен?

- Смогу сказать, что успешна, когда о KidsWay будут знать все. Я хочу развивать крупную компанию не только на российском, но и на международном рынке. Сейчас же я пчелка, которая трудится.

Наша услуга реально необходима. Здесь в Москве такой ритм жизни, когда у детей помимо школы еще по 2-3 занятия за день. Они ездят на балеты, секции, бассейны, хоккеи. И если ты работающий родитель, то не можешь возить ребенка везде. Здорово понимать, что ты создаешь тот самый сервис, который помогает.

Анна мечтает развивать крупную компанию не только на российском, но и на международном рынке

- Как вы пришли к идее автоняни или своего рода такси для детей?

- Я работала корреспондентом, потом телеведущей на московских каналах. Но идея собственного бизнеса меня не оставляла. Я перелопатила сотни франшиз. Но ни одна идея мне не нравилась. В 2015 году, когда я гостила у друзей в Америке, соседка вызвала службу, специалист которой отвез ее ребенка из точки А в точку Б. Это была не няня в привычном смысле, а именно сопровождающая. Эта ситуация стала основой бизнес-идеи, которая перевернула мою жизнь. Когда я вернулась в Россию, то выяснила, что такого сервиса в нашей стране, впрочем, как и в мире нет. В январе 2016 года я нашла человека, который согласился стать моим партнером и совладельцем компании.

- Где нашли деньги для стартапа?

- В Москве существует несколько бизнес-акселераторов (это социальный институт поддержки стартапов – ред.). Фонд развития интернет-инициатив, где мы прошли очную и заочную акселерацию, проинвестировал в компанию 15 миллионов рублей. Сейчас мы привлекаем следующий раунд инвестиций для выхода на международный рынок.

- Некоторые руководители считают, что они должны погружаться во все процессы. Поэтому встретить гендиректора фирмы в костюме «сэндвича» – нормально. Вы близок такой стиль управления?

- За эти два года, начиная с ремонта в офисе и заканчивая привлечением инвестиций, мы всей командой все делаем сами. Безусловно, я погружена во все процессы KidsWay за исключением работы информационно-коммуникационных технологий.

В самом начале я сама выезжала на заказы, чтобы глубже понять процессы, которые происходят в компании, увидеть плюсы и минусы. Однажды произошла история, о которой до сих пор вспоминаю. В тот период, когда мы ждали решение ФРИИ о выделении инвестициях, нашим клиентом стал топ-менеджер структуры. Первые пять месяцев все было хорошо: ребенок приезжал вовремя, родители были довольны. Однажды меня разбудил звонок, и менеджер рассказал, что у одной из сопровождающих пробило колеса. А она ехала к тому самому клиенту. Я находилась ближе всех к адресу, поэтому, не раздумывая, прямо в пижаме прыгнула в машину. В голове стучало молоточком, что инвестиций нам не видеть. Но заказ я закрыла, все закончилось хорошо.

Фонд развития интернет-инициатив проинвестировал в компанию 15 миллионов рублей

- Эксперты дают позитивные прогнозы развития KidsWay. Будете ли вы выходить в регионы?

- Мы думали о масштабировании на региональном рынке. Но большая часть населения России не обладает достаточной покупательной способностью, чтобы пользоваться нашей услугой (стоимость рассчитывается индивидуально, средний чек от 15 до 30 тысяч рублей в месяц — ред.) Например, в Москве наш сервис могут себе позволить четыре семьи из пяти, а в регионах ситуация еще грустнее. Нам пока нецелесообразно идти даже в Санкт-Петербург. Тем не менее, мы ищем партнеров, с помощью которых можно будет выйти в регионы. Параллельно ищем инвестиции для выхода на рынок Германии, Испании и Англии.

- Был ли момент, когда думали, что ничего не получится?

- Когда за спиной нет неудавшегося бизнеса, то нет и страха. Ты просто не знаешь, что будет завтра. Поэтому ты каждый день начинаешь, как новый. Единственное, что можно сказать точно – страху поддаваться нельзя, он как вирус, который поражает. Как ты наметил, так и будет, о чем ты думал, то и сбывается.

- Какие из ваших навыков и знаний вам особенно пригодились для открытия KidsWay?

- Одно из моих качеств – нетерпение, я не могу ждать у моря погоды. Я всегда намечаю цель, куда и иду. У меня есть «синдром отличницы»: у меня все должно быть на «пять». Я не люблю простых дел. Меня заводят сложные проблемы, решать их - это вброс адреналина в кровь. С другой стороны, я не могу расслабиться. У меня практически нет спокойных дней и ночей. Я редко провожу время с родными и друзьями, практически не хожу по магазинам. 24 часа в сутки думаю о компании.

- Сколько часов в день вы работаете?

- Не считала, но точно на связи 24 часа. Мне могут позвонить в любое время и где бы я не находилась, я возьму трубку. Это издержки работы. Если бы два года назад мне сказали, что все будет именно так, то бизнес я бы создавать не стала. А тогда я замахнулась на это фактически от лени, не захотев работать по фиксированному восьмичасовому графику. Не осознавала, что попала в некую ловушку: теперь я работаю не 8 часов, а все 20.

В KidsWay работают только женщины, это политика компании

- Часто ли бываете на родине?

- Не была уже четыре года. Да, нужно ездить на родину, но в республику так сложно добраться! Транспортное сообщение не радует. В целом, ассоциации о Коми, как о плодородной земле. Мама всегда привозит морошку и семгу. У нас же все вкусно, классно, и люди у нас хорошие, и язык прекрасный. Я, кстати, до 18 лет разговаривала на коми языке.

- Что является слагаемыми успешности - знания, способность оказаться в нужное время в нужном месте, доля провинциальной наглости?

- Если хочешь добиться успеха, наглость не играет роли. Единственное, что может привести к нему - это трудолюбие. Если не будешь трудиться по 24 часа в сутки, ничего не получится. Часто встречаю женщин, которые говорят: «О, я тоже думала создать такой же сервис, как KidsWay». Я спрашиваю: «А чего не создали?». Отвечают: «Ну для этого нужно столько работать». Люди не готовы жертвовать собой ради успеха.

Блиц-опрос

Лучшая книга для предпринимателя? Бен Хоровиц «Легко не будет». Ее рекомендую всем будущим бизнесменам. Она дает понять, что ждет впереди и позволяет заранее подготовиться к этому.

На что вы готовы потратить последние деньги? Отправиться в кругосветное путешествие. Я объездила около 40 стран, не была в Австралии и Латинской Америке. Мечтаю побывать в каждом уголке земного шара.

Ваш идеальный день отдыха? Последние два года у меня даже не было идеального дня отдыха. А идеальный вечер такой: я приезжаю домой не в 12 ночи, а к 10 вечера. Покупаю еду, потому что в течение дня не успеваю перекусить, сажусь у телевизора и ужинаю. И все.

Девиз по жизни? Работать, работать и еще раз работать.

Справка «КП-Коми»

KidsWay пока представлен только в Москве. Есть офис, где сидят руководители отделов. Все остальные — менеджеры, операторы, программисты - трудятся дистанционно. География сотрудников обширная —от Калининграда до Екатеринбурга. Всего в KidsWay - 16 сотрудников и 130 сопровождающих автонянь.