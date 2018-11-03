В Санкт-Петербурге скончался министр промышленности Коми Николай Герасимов

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-03T09:16:00+03:00

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Вчера, 2 ноября, в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова скоропостижно скончался Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Министр инвестиций, промышленности и транспорта региона Николай Николаевич Герасимов. Ему было 63 года. Свои соболезнования выразил Глава Коми Сергей Гапликов.

- Николай Николаевич – был человеком удивительной судьбы. Уроженец Костромской области, он всю свою жизнь связал с Республикой Коми, работать в которой начал 40 лет назад в Воркуте сразу после окончания Московского государственного университета имени Ломоносова. Прошёл большой трудовой путь от геолога до министра промышленности и энергетики, а затем и заместителя Председателя Правительства Республики Коми. Большой профессионал своего дела, опытный управленец, разносторонняя творческая личность, настоящий друг, соратник и товарищ – на него всегда можно было опереться, доверить самое сложное дело. О таких, как он говорят: с ним можно смело идти в разведку. Уверен, Николай Николаевич ещё очень многое мог бы сделать, его уход – невосполнимая потеря для республики. Соболезную близким, родным, друзьям и коллегам, разделяю с ними боль и горечь утраты.

Руководитель администрации Сыктывкара Валерий Козлов также выразил соболезнования в связи со смертью Николая Герасимова.

- Это невосполнимая утрата для Республики Коми и Сыктывкара. Всем нам он запомнится как человек, сочетавший в себе творческий потенциал и опыт грамотного управленца. Он внёс значительный вклад в развитие экономики региона и его топливно-энергетического комплекса. Николай Николаевич любил Республику Коми, уникальность её природы и прикладывал максимум усилий для реализации перспективных проектов на благо региона. От себя лично и от коллектива администрации Сыктывкара выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.