От гастролей в Визингу до гастролей в Лондоне. Уроженец Коми рассказал, как стал актером легендарного театра «Современник»

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-06T16:10:08+03:00

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В Сыктывкар с постановкой «С наступающим» впервые приехал легендарный театр «Современник». На одних подмостках с признанными звездами сцены выступает уроженец Коми — актер Дмитрий Смолев. В отличие от своего коллеги Сергея Гармаша он запросто общался с журналистами и отвечал на любые вопросы с присказкой: «Ну я вас умоляю», которая говорила о том, что для актера нет запретных тем.

В интервью «Комсомольской правде в Коми» он рассказал, как попал в культовый театр, почему до сих пор чувствует себя провинциалом из глубинки и существует ли театральное братство.

- Как попасть в один из самых легендарных театров страны?

- Да все просто. Отучился в колледже культуры имени В.Т. Чисталева в Сыктывкаре, приехал в Москву, окончил в ГИТИС. На один из студенческих спектаклей пришел продюсер театра и кино Павел Каплевич и сказал, что меня надо показать Галине Борисовне Волчек. Он устроил встречу, где я прочитал два монолога. Я не был уверен, что меня возьмут. Очень волновался. А меня вот взяли.

Дмитрий Смолев - очень эмоциональный и интересный собеседникФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- По какому критерию выбирают в актеры театра «Современник»?

- Сергей Леонидович Гармаш сказал мне однажды, мол, представляешь Галина Борисовна никому не давала прозвищ, а тебе дала. Меня она окрестила Неистовый. Сама она рассказывала так: этот актер так, этот так, а этот... Неистовый. Почему она меня так назвала, не знаю.

- Самая любимая постановка, в которой вы раскрываетесь на 100 %?

- Был гениальный спектакль «ГенАцид. Деревенский анекдот», в котором играл главную роль. Специально для этого спектакля режиссер искал, на каком диалекте будут говорить герои постановки. Сначала думали, что будет звучать украинская или ростовская речь с фрикативными «г» и «х». Я предложил, мол, а если использовать коми акцент. Эту идею приняли на ура! Итого, на московской сцене звучал говор среднестатистических жителей коми деревень.

«ГенАцид» - это спектакль о том, как в обычную деревню, например, в Объячево, где я вырос, приехал учитель. Он сказал, что сверху пришла директива: все жители должны в краткие сроки выучить пьесу. Люди взбунтовались, мол, ничего учить не будем. Но учитель дал каждому тексты, люди выучили их и сошли с ума от новой реальности: мы жили в д….ме, а оказывается мир гораздо шире. В итоге, жители деревни сжигают библиотеку. Вот такая гротескная история. Главная роль Сергея Серикова была моей визитной карточкой. Я просто понимал этого героя. Он был мне близок. Я чувствовал, что он - это я. Просто, памятуя о своей деревенском прошлом, было с кого лепить этот образ.

Галина Борисовна Волчек дала Дмитрию прозвище НеистовыйФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Актерское братство существует?

- Конечно, существует. Например, Сергей Леонидович Гармаш очень по жизни помогает. Ни советом, ни словом, ни деньгами, а конкретными делами. В частности, помог получить квартиру.

- Есть в Сыктывкаре места, с которыми связаны ностальгические воспоминания?

- Хотелось бы побывать в общежитии на Дальней, 43, где жил. Но я понимаю, что там уже никого нет. На Советскую, 63 (отдел МВД — ред.), где однажды меня продержали сутки в качестве свидетеля, я бы заглянул. По Коммуне хотел бы прогуляться! Сейчас до сих пор так говорят? У монумента «Три пера» (монумент трудовой славы на «кольце» - ред.) хотел бы постоять. Там, помню, был еще магазин ЛВЗ.

Дмитрий счастлив выступить на сыктывкарской сценеФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Когда гуляете по Сыктывкару, неожиданные встречи часто бывают?

- Стою однажды около монумента «Три пера», останавливается напротив меня черная «БМВ», выглядывает незнакомый чувак и орет: «Смолев! Здорово, дружище» и уезжает. Кто это был? До сих пор не могу понять, руку бы ему пожал хотя бы.

- Готовы ли вы выступать, как гражданин, против проблем государственной важности, которые вас тревожат?

- Надо выступать! Однажды в Объячево пошли с отцом в тайгу: все вырублено. Кто дает разрешение на это? Ну, ребят, ну угомонитесь! На самолете летишь и видишь лишь вырубленный лес. Дальше что? Это начало конца. Эта очень больная тема для меня.

Несмотря на годы, проведенные в мегаполисе, Дмитрий до сих пор чувствует себя провинциаломФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Если у актеров специфические страхи? Например, текст забыть?

- Бывает, конечно. В таких случаях приходится импровизировать. К тому же, ты не один на сцене, у тебя есть партнер. Это иногда бывает невероятно смешно! Буквально несколько дней назад Михаил Ефремов на сцене один раз проговорил монолог, потом понял, что недосказал, пошел на второй круг, затем - на третий круг. Было забавно! Вообще, у всех актеров — свои особенности. У меня, например, была однокурсница, которая пока не поссорится с кем-нибудь — не могла играть. Вот такой вампир.

- А что вы любите получать от зрителей кроме аплодисментов?

- Цветы, только «не от своих», так сказать «без поддавков». Однажды мне подарили охапку белых роз, было очень приятно! Еще любят дарить коньяк и конфеты в пакетике.

- Переехав в Москву обзавелись ли материальными благами, которых бы в Сыктывкаре не добились?

- Да, конечно. В центре Москвы есть квартира на Чистых прудах в двух шагах от Красной площади. А вот машины нет. Я считаю, что в Москве авто и не нужно: ритмы, пробки и скорости. Это ужас!

- Есть поговорка «Девушка уехала из провинции, а провинция из девушки — нет». Согласны?

- Да я чувствую себя таким человеком. Провинция во мне. Тайга, Парма — это все мое, любимое. Коми язык вот, к сожалению, не знаю в несовершенстве. Я все равно «роч» (русский — ред.) Когда говорю знакомым, что в коми языке 16 падежей, все удивляются! Да, Коми — это любимая родина. Помню первые гастроли с музыкальной группой «Гремучая смесь», где я выступал, были в Визинге.

- А где еще были с гастролями? От гастролей в Визинге до гастролей….

- Гастролей в Лондоне. Мы выступали на Piccadilly Theatre со спектаклем «Три товарища», где я играл пастора.