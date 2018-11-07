2018-11-07T11:21:48+03:00
Дом. Семья

Сыктывкар к Новому году украсят на 6,5 млн рублей

Главная площадь республики превратится в "Волшебный городок"
Ольга СОЛОВЕЙ
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В Сыктывкаре начали готовиться к Новому годуВ Сыктывкаре начали готовиться к Новому годуФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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К Новому году Стефановская площадь превратится в «Волшебный городок». На главной площади республики появятся сразу четыре новых улицы: Северная, Трех поросят и Загадок, а также Сказочная аллея. Установят и традиционный каток возле елки, светящиеся деревья и надпись «С Новым годом» на русском и коми языках.

На Стефановской площади появятся тематические улицы

На Стефановской площади появятся тематические улицы

Без праздничных украшений не останутся и другие районы города, а также пригороды: Давпон, Орбита, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, Седкыркещ, Лесозавод, Нижний Чов и, а также центр города. Здесь появятся елки, ледяные фигуры, горки и праздничная иллюминация. Всего на украшение и дальнейшее обслуживание праздничных площадей в Сыктывкаре потратят 6,5 млн рублей.

На Стефановской площади появятся тематические улицы

На Стефановской площади появятся тематические улицы

Согласно условиям аукциона компания-победитель должна будет не только украсить объекты, но и заниматься их содержанием, а затем последствии демонтровать.

На Стефановской площади появятся тематические улицы

На Стефановской площади появятся тематические улицы

На Стефановской площади появятся тематические улицы

На Стефановской площади появятся тематические улицы

Главная площадь республики превратится в "Волшебный городок"

Главная площадь республики превратится в "Волшебный городок"

Главная площадь республики превратится в "Волшебный городок"

Главная площадь республики превратится в "Волшебный городок"

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