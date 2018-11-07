Сыктывкар к Новому году украсят на 6,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:15 2018-11-07T11:21:48+03:00

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К Новому году Стефановская площадь превратится в «Волшебный городок». На главной площади республики появятся сразу четыре новых улицы: Северная, Трех поросят и Загадок, а также Сказочная аллея. Установят и традиционный каток возле елки, светящиеся деревья и надпись «С Новым годом» на русском и коми языках.

На Стефановской площади появятся тематические улицы

Без праздничных украшений не останутся и другие районы города, а также пригороды: Давпон, Орбита, Верхняя Максаковка, Краснозатонский, Седкыркещ, Лесозавод, Нижний Чов и, а также центр города. Здесь появятся елки, ледяные фигуры, горки и праздничная иллюминация. Всего на украшение и дальнейшее обслуживание праздничных площадей в Сыктывкаре потратят 6,5 млн рублей.

На Стефановской площади появятся тематические улицы

Согласно условиям аукциона компания-победитель должна будет не только украсить объекты, но и заниматься их содержанием, а затем последствии демонтровать.

На Стефановской площади появятся тематические улицы

На Стефановской площади появятся тематические улицы

Главная площадь республики превратится в "Волшебный городок"