Сергей Гапликов перевоплотился в шейха на телеканале "Пятница"

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-07T14:17:32+03:00

На съемки шоу "Четыре свадьбы" его пригласили близкие знакомые

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Глава Коми Сергей Гапликов принял участие в съемках телепередачи «Четыре свадьбы», которая выходит на канале «Пятница». Выпуск вышел 6 ноября. На съемках Сергей Гапликов выступил в роли «шейха», приглашенного на свадьбу в качестве гостя.

Как отметили в пресс-службе администрации Главы РК, политик присутствовал на мероприятии в качестве частного лица:

- Его пригласили близкие друзья. Съемка велась около года назад, - уточнили в администрации главы Коми.

Шоу "Четыре свадьбы" могут снять и в Коми

В пресс-службе добавили, что Сергею Гапликову так понравилась передача, что он предложил телеканалу «Пятница» приехать в республику на праздник Луд и снять ролик о национальных традициях Коми свадьбы.

Напомним, согласно задумке в шоу «Четыре свадьбы» соревнуются четыре пары, которые доказывают, что их памятное торжество самое лучшее. Женихи и невесты сами выставляют друг другу оценки. Сергей Гапликов присутствовал на мероприятии пары, которая живет в Дубае, но свадьбу решила провести в Тольятти. Бюджет торжества составил 2 миллиона рублей.