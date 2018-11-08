Воркутинец Дмитрий Туфлейкин получил патент на изобретение, способное предотвратить аварии на шахтах

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-08T15:42:52+03:00

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Жители Коми ежегодно получают более 10 патентов на свои изобретения. Заветный документ, закрепляющий права на интеллектуальную собственность, в век Интернета вещь нужная. Иначе как доказать, что то или иное изобретение придумано вами, а не кем-то иным? Но получить эти документы – задача не из легких. Десятки экспертиз, выступление перед комиссиями – всеми способами нужно доказать, что твой проект действительно придуман тобой, а не является плагиатом.

Но весь этот путь преодолел выпускник Воркутинского горно-экономического колледжа Дмитрий Туфлейкин. И в этом году он получил федеральный патент на свое ноу-хау в области добычи угля. «Комсомолка» пообщалась с 20-летним изобретателем и узнала, для чего он нужен.

Идея после трагедии

В феврале 2016 года на воркутинской шахте «Северная» произошли три взрыва, в результате которых погибли 36 человек. О причинах случившегося спорят до сих пор. По одной из версий, на глубине 780 м взорвался метан, из-за чего многие горняки погибли под завалами. Студент Воркутинского горно-экономического колледжа Дмитрий Туфлейкин тогда учился на втором курсе и, как и все жители заполярного города, с тревогой следил за ситуацией. Именно тогда ему и пришла идея изобретения.

- Уже тогда я изучал работу горнодобывающих предприятий. После трагедии на «Северной» я захотел сделать работу горняков безопасной, исключить возможность риска при спусках в шахту. Они особенно высоки, когда рабочие осваивают новый участок для добычи угля, у них в этот момент нет никакой страховки. Горные массивы могут прийти в движение и обвалиться прямо им на голову, - рассказал Дмитрий.

Дмитрий предложил усовершенствовать комбайн и переложить на него обязанности человека, тем самым избежав возможного несчастного случая.

Одна из самых распространенных профессий среди работников шахты – проходчик. У него много обязанностей, в том числе установка с помощью комбайна крепей (небольших металлических сооружений, по форме напоминающих букву П) на новые, еще не исследованные подземные участки. Затем на крепь закрепляется арочная пластина и получается конструкция, которая будто держит потолок. Самое страшное, что сейчас этот процесс выполняется вручную, а значит горная порода может обвалиться на проходчика, пока он будет выполнять свою работу. Дмитрий же предложил усовершенствовать комбайн и переложить на него обязанности человека, тем самым избежав возможного несчастного случая. Человек вообще не будет в этот момент находиться на опасном участке, за него все сделает запрограммированная машина.

Сейчас Дмитрий учится уже за пределами республики

- Я уже делал небольшой макет и показывал свой проект знакомым инженерам. Они сказали, что его можно реализовать. Правда, в моем случае шахтные крепи отличаются от обычных и будут стоить на 10-15% дороже, чем у угледобывающих компаний, где их закупают по 14 тысяч за штуку, - отметил изобретатель. – Но это позволит минимизировать риск несчастных случаев.

О том, что ему выдали патент на изобретение, Дмитрий узнал недавно и пока не думал, как продвинуть свое изобретение.

- Я подавал документы на патент 1,5 года назад. Признаться, немного даже забыл об этом, - признался Туфлейкин. - Сейчас я учусь в Рязанском техуниверситете и собираюсь дальше заниматься исследованиями.

Последователь

Однако в плане изобретений в Воркуте успехов добился не только Дмитрий Туфлейкин. На пятки ему наступает студент все того же Воркутинского горно-экономического колледжа. Андрею Томову всего 19 лет, но он уже создает проекты, способные решать проблемы мирового уровня. Когда воркутинец учился на третьем курсе, в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек. По одной из версий, причиной трагедии стала неисправная электрическая проводка. После этого события Андрей стал думать, как избежать подобных случаев. Так и родился проект «Вторая линия противопожарного контроля».

Проект Андрея Томова «Вторая линия противопожарного контроля» появился после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"

- Я пришел с этой идеей к своему учителю Николаю Бухтиярову, и он ее поддержал. Смысл моего изобретения в том, что на любую розетку можно установить устройство-датчик, которое напрямую через радиосвязь связано с пожарной частью МЧС. Сейчас сигнал сначала поступает на вахту, например учебного заведения, а потом уже в службу помощи. Благодаря устройству мы сэкономим спасительные в таких случаях минуты и избежим посредника в виде вахты, - пояснил изобретатель. – Также устройство будет сообщать, из какой именно комнаты идет сигнал, а также о мелких неисправностях на электросетях.

. Андрею Томову всего 19 лет, но он уже создает проекты, способные решать проблемы мирового уровня.

Сейчас Андрей уже создал макет будущего устройства и ждет одобрения заинтересованных организации, типа МЧС, и момента, когда можно будет подавать документы на получение федерального патента. Идеей воркутинца уже заинтересовались в МЧС Инты и Воркуты. Молодой ученый пока не может точно ответить, сколько стоит подобное изобретение, но уверен, что оно будет востребовано.

Наставник

Дмитрия и Андрея объединяет не только тяга к изобретательству, но и общий учитель, который раскрыл их потенциал. Николай Бухтияров преподает в Воркутинском горно-экономическом колледже уже 28 лет. При этом педагог утверждает, что сам он ничего не изобретает, а своим ученикам лишь дает верное направление.

Хотя его ученик Дмитрий уже уехал за пределы Коми, Николай Бухтияров продолжает держать с ним связь. Он с гордость рассказывает, что проектом студента уже заинтересовались страны-лидеры по добыче угля: Польша и ЮАР. Теперь Николай усиленно помогает Андрею Томову добиться таких же высоких результатов.

Дмитрия и Андрея объединяет не только тяга к изобретательству, но и общий учитель, который раскрыл их потенциал. Николай Бухтияров преподает в Воркутинском горно-экономическом колледже уже 28 лет.

- На днях Андрей продемонстрировал, как проект «Вторая линия противопожарного контроля» работает в реальном времени, и я стал думать, как продвигать его дальше, - с азартом признается Николай. - Тем более сейчас он ее усовершенствовал. Сигнал о перегретой розетке будет приходить владельцу квартиры или офиса по sms. Даже будет указано, в какой именно комнате неполадки.

Своих учеников Николай Бухтияров ласково называется «ботаниками» и признается, что получает от них колоссальную поддержку.

- Эти ребята занимаются своим делом, - считает педагог. - Они, как домашние животные, сидят дома и постоянно что-то придумывают. Очень, конечно, они меня поддерживают.

Из первых уст

Преподаватель Воркутинского горно-экономического колледжа Николай Бухтияров.

Все студенты талантливые, но все зависит от того, как с ними заниматься. Я сам не изобретаю, а учу их. Они не всегда приходят со своими проектами, иногда я сам их предлагаю. Например, на днях ехал на работу и вижу, что люди на пешеходном переходе часто разговаривают по телефону. Это опасно! Я пришел в колледж и говорю одному студенту, а давай придумаем устройство, которое в такие моменты будет посылать в телефон музыкальный сигнал, и человек будет отвлекаться от разговора и следить за дорогой. Вот сейчас у меня студент занимается решением этой проблемы.

Авторитетно

Заместитель начальника ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" Василий Шашев.

Оценку изобретению Андрея Томова дали и в "Управлении противопожарной службы и гражданской защиты"

Разработка Андрея Томова интересная и при соответствующей доработке, возможно, имеет перспективы по внедрению. Но следует заметить, что зачастую причина трагедий связана не с недостатками систем пожарной автоматики или отсутствием на рынке каких-либо технических решений, а с ненадлежащим обслуживанием установленных систем пожарной сигнализации или с нарушениями при монтаже и эксплуатации данных устройств.