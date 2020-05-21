Житель Сосногорска признался в развращении девочки-подростка

В Сосногорске завершили расследование уголовного дела в отношении 24-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении девочки-подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным следствия, в декабре 2019 года фигурант в одной из социальных сетей вел с 13-летней девочкой переписку сексуального характера. Кроме того, злоумышленник пригласил потерпевшую в свою квартиру, где совершил в отношении нее развратные действия. В правоохранительные органы обратилась мать девочки после того, как узнала о переписке дочери в сети и ее встрече с молодым человеком.

В ходе расследования фигурант признал вину по предъявленному обвинению и раскаялся в содеянном. Следователи собрали доказательства. Скоро дело направят в суд для рассмотрения по существу.

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