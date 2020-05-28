Коронавирус в Коми: карта заражения на 28 мая 2020 года

Республика второй день подряд ставит антирекорды по новым случаям заражения коронавируса. Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 50 случаев, итого 1238 заболевших. Изучаем, в каких муниципалитетах увеличилось количество инфицированных.

В лидерах по-прежнему Сыктывкар и Усинск. Во втором городе количество заболевших перевалило за две сотни, там 18 новых случаев. В Печоре зафиксировали один новый случай, в Усть-Куломском районе четыре. Кроме того, в районе подтвердили две смерти пациентов с коронавирусом, но причиной летальных исходов стала не инфекция.

Инфографика Алексея Понарядова

В Инте, Ухте, Троицко-Печорском и Койгородском районе изменений нет. Вуктыл остается «незараженным» районом. А в Сосногорске выздоровели трое последних больных теперь там никто не болеет. Остальные муниципалитеты данные не обновляли.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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