В новой школе в Краснозатонском начали устанавливать мебель

В новой школе в Краснозатонском началась сборка и установка мебели. Работы сегодня проинспектировала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, сообщает пресс-служба городской администрации.

Представитель подрядной организации Роман Зыкин сообщил, что в сейчас заканчиваются отделочные работы. Уже начали собирать и устанавливать мебель. Идёт настройка пожарных и вентиляционных систем. В ближайшее время поступит технологическое оборудование для столовой и пищеблока.

Фото пресс-службы городской администрации

Подрядчик также занимается благоустройством. Уже подготовили основание универсального стадиона, монтируется покрытие спортивной площадки. На днях начнётся асфальтирование дорожек. Всего на территории школы будет оборудовано несколько площадок для различных видов игр и спорта, а также зоны отдыха.

Напомним, строительство новой школы на 600 мест по улице Новозатонской ведётся с января 2019 года. После завершения строительства начнется процесс лицензирования, затем школа сможет принять своих учеников. Новая школа станет вторым корпусом краснозатонской школы № 9.

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