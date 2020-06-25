2020-06-25T21:24:25+03:00
Общество

Коронавирус в Коми: карта заражения на 25 июня 2020 года

Изучаем, где выявили новые случаи заражения
Дарья ЮДИНА
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В Коми сегодня - 64 новых случая заражения коронавирусом. Инфографика Алексея ПонарядоваВ Коми сегодня - 64 новых случая заражения коронавирусом. Инфографика Алексея Понарядова
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Сегодня в Коми лабораторно подтвердили ещё 64 случая заражения COVID-19. Всего в нашем регионе с начала пандемии выявили 3050 случаев заражения. Изучаем, где в этот раз «ковидных» пациентов стало больше.

В коронавирусной статистике Воркуты цифры продолжает расти: еще 41 случай заражения и одна новая смерть. Всего в заполярном городе с начала пандемии зафиксировали 1139 случаев заражения и восемь летальных исходов. В Ухте COVID-19 заболели еще семь человек. В Инте и Троицко-Печорске по одному новому случаю. В Усинске количество случаев заражения выросло до 654, в Печоре - до 49.

В Усть-Куломском, Сосногорском, Койгородском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты сегодня данные не обновили.

Инфографика Алексея Понарядова

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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