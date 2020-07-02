2020-07-02T12:58:18+03:00
Общество

В Троицко-Печорском районе ищут подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса

Начальная цена контракта 158,5 млн рублей
Дарья ЮДИНА
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В Троицко-Печорском районе появится физкультурно-оздоровительный комплексВ Троицко-Печорском районе появится физкультурно-оздоровительный комплекс
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На сайте госзакупок появилась информация о поиске подрядчика, который построит в Троицко-Печорском районе физкультурно-оздоровительный комплекс. Начальная стоимость контракта 158,5 млн рублей.

Согласно проекту здание будет трехэтажным. В центре будет залы для аэробики, спортивных игр, тренажерный зал. Проект предусматривает раздевалки, душевые, буфет, кабинеты.

Подрядчика определят 8 июля. Начать работы подрядчик должен будет не позднее августа нынешнего года. Сдать объект он должен будет в декабре 2021 года.

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Троицко-Печорском районе включен в адресную инвестиционную программу республики на 2020-2022 годы. На реализацию проекта заложено 170 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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