Больше жителей Коми смогут получить выплаты от государства. Изменения в законодательстве облегчают получение статуса малоимущих, сообщает пресс-служба регионального минтруда.

Новые нормы касаются учета доходов безработных. Их доходы по прежнему месту работы теперь при установлении статуса малоимущих учитываться не будут.

- Например, если семья обращается в службу соцзащиты за установлением статуса малоимущего и при этом кто-то из её членов на день обращения признан безработными, то его средний заработок на последнем месте работы, или выходное пособие при увольнении при расчете среднедушевого дохода не учитываются. То есть, возможность получить статус малоимущей у такой семьи гораздо выше. Эти правила будут действовать до конца текущего года, - пояснили в минтруде Коми.

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