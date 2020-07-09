Волонтеры «Лиза Алерт» рассказали, как нашли пропавшего в Шудаяге мужчину

5 июля в поселке Шудаяг пропал 59-летний Михаил Гайхер. Нашли мужчину 7 июля. Волонтеры «Лиза Алерт» рассказали в своей группе «ВКонтакте», как проходили поиски.

6 июля в 20:30 с отрядного сайта поступила срочная заявка: в Сосногорске пропал дезориентированный мужчина. Волонтеры связались с заявителем, чтобы выяснить приметы пропавшего, во что был одет, обстоятельства пропажи.

- Узнаём, что 5 июля пропавшему из-за плохого самочувствия вызывали скорую помощь и его отвезли в больницу в Шудаяг. Работники скорой помощи оставили пропавшего в приемном отделении, не дождавшись приема. В больнице в госпитализации отказали, причина отказа неизвестна. Ситуация складывалась не очень хорошая: возле больницы лес, а дезориентированный человек в плохом самочувствии ушел в неизвестном направлении.

Волонтеры сделали ориентировку и запустили поиск. Первая группа добровольцев отправилась, чтобы проверить дом, где живет пропавший, Вторая поехала осматривать территорию возле больницы в Шудаяге. Группа коротких прозвонов начала проверять, не поступал ли Михаил Гайхер в больницы.

- Утром 7 июля поступает первое свидетельство: похожего человека видели на автовокзале в Ухте. Отправляем наших добровольцев, проверяем записи камер видеонаблюдения: да, это действительно был наш пропавший. Позже получаем ещё три свидетельства из Сыктывкара: одно из них указывает, что наш пропавший с документами был госпитализирован в городскую больницу Эжвинского района.

Волонтеры позвонили в больницу. С трудом им удалось узнать, где находится пропавший. Родных отправили в отделение. К счастью, все обошлось: Михаила Гайхера нашли и довольно быстро.

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