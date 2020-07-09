Экс-глава администрации возместит Сыктывдинскому району 8,5 млн рублей

Приговор районного суда от 19 марта в отношении бывшего главы администрации Сыктывдинского района Олега Лажанева вступил в силу. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Коми.

Сыктывдинский районный суд признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий. Напомним, что в 2015-2016 годы по указанию руководителя районной администрации подрядчик, строивший дом в Выльгорте для переселения граждан из аварийного жилья, получил из бюджета 8,5 млн рублей в качестве аванса. После работы по контракту оплатили без учета аванса, из-за чего бюджет недосчитался 8,5 млн рублей.

Олегу Лажаневу назначили наказание в виде года лишения свободы условно, с испытательным сроком в год с возложением определенных обязанностей.

Также суд тогда удовлетворил гражданский иск прокурора Коми. С Олега Лажанева было взыскано в пользу Сыктывдинского района 8,5 млн рублей. Позже Верховный суд Коми приговор в этой части отменил. Новое решение вернуло деньги району: иск прокурора удовлетворили.

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