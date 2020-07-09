Трех жителей Корткеросского района наградят за спасение утопающих

Трех жителей Корткеросского района хотят представить к награде за спасение утопающих. Об этом пишет ИА «БНК».

С начала лета в муниципалитете произошло несколько трагических случаев на воде. Среди утонувших были взрослые и дети. При этом есть народные герои, которые спасли неосторожных отдыхающих. Троих мужчин администрация района намерена представить к награде.

На Вычегде 7 июля мужчина и три мальчика шли по косе примерно в 500 метрах от моста. Внезапно они провалились в яму. Мужчина стал спасать детей, но сам погиб. К тонущим подплыл очевидец. Он спас двух детей, тело третьего до сих пор не найдено. По факту гибели двух человек проводится доследственная проверка.

Как рассказал врио руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин, спас детей главный инженер южного участка элетросети Иван Нечаев. Администрация муниципалитета намерена представить его к награде за спасение утопающих. Для этого будет подаваться ходатайство в МЧС по Коми.

Также 7 июля удалось предотвратить гибель еще трех человек на воде в корткеросском Усть-Лэкчиме. На берегу отдыхала женщина, двое детей в это время плескались в воде. Когда несовершеннолетние начали тонуть на глубине после узкой береговой косы, женщина побежала на помощь, но и сама провалилась. В это время на реке дежурил наблюдатель. Вместе со своим товарищем он спас их. Имена героев – Егор Плеханов и Кирилл Габов. Их также по решению врио руководителя Корткеросского района приставят к награде.

По словам Константина Сажина, в Корткеросском районе, осознавая остроту ситуации с погибшими на воде, наняли наблюдателей береговой линии. 20 человек мониторят места отдыха и схода к воде. Они следят за соблюдением общественного порядка, выявляют детей без присмотра взрослых и наблюдают за ситуацией на реке. Также приобрели 36 предупреждающих знаков, которые напоминают о безопасности на воде.

– Важно, чтобы каждый взрослый ответственно относился к поведению на берегу, на воде и следил за своими детьми, – подчеркнул Константин Сажин.

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