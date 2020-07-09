2020-07-09T14:31:50+03:00
Общество

Экс-глава Коми хочет добиться УДО в Верховном суде

В республиканский суд поступила апелляционная жалоба от Владимира Торлопова
Дарья ЮДИНА
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Владимир ТорлоповВладимир ТорлоповФото: Алиса КОЗЛОВА
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В Верховный суд Коми поступила апелляционная жалоба от адвоката экс-главы республики Владимира Торлопова. Он недоволен решением Ухтинского городского суда, отказавшего в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда региона.

Заседание назначили на 4 августа.

Напомним, что Владимира Торлопова осудили по «делу Гайзера» и приговорили 6,5 годам колонии общего режиму и штрафу в 500 тысяч рублей. Срок заключения у бывшего главы региона истекает 31 января 2023 года, но он хочет добиться УДО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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