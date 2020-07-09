Экс-глава Коми хочет добиться УДО в Верховном суде
В Верховный суд Коми поступила апелляционная жалоба от адвоката экс-главы республики Владимира Торлопова. Он недоволен решением Ухтинского городского суда, отказавшего в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда региона.
Заседание назначили на 4 августа.
Напомним, что Владимира Торлопова осудили по «делу Гайзера» и приговорили 6,5 годам колонии общего режиму и штрафу в 500 тысяч рублей. Срок заключения у бывшего главы региона истекает 31 января 2023 года, но он хочет добиться УДО.
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