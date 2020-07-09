Коронавирус в Коми: карта заражения на 9 июля 2020 года
Сегодня в Коми количество случаев заражения коронавирусом перешагнуло отметку в 4 тысячи человек: 79 новых случаев инфицирования сегодня, 4028 случаев всего. Изучаем, в каких муниципалитетах выросло количество случаев инфицирования.
В Воркуте зарегистрировано уже 1430 количество случаев инфицирования. В Ухте - десять новых случаев, в Сосногорском районе - четыре, в Инте - один, в Ижемском районе - два. В Печоре с начала пандемии лабораторно подтвердили 68 случаев заражения, в Усинске - 971.
В Усть-Куломском и Вуктыльском районе изменений нет. Остальные муниципалитеты сегодня данные, к сожалению, не обновляли.
Инфографика Алексея Понарядова
*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.
Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все «нераспознанные» случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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