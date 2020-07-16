Печорские дачники снова столкнулись косолапым соседом

Печорские дачники снова столкнулись с незваным гостем-медведем. Женщины попытались прогнать косолапого криками и ругательствами (в видео их запикали), но тот в ответ развалился на земле.

Напомним, что ранее дачники сообщали, что в СОТ «Энергия» приходит хозяин тайги. Он не боится ни громких звуков, ни людей. Медведя пытались прогнать сотрудники МЧС, но тот снова начал бродить рядом с дачами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/790856" frameborder="0"></iframe> Медведь в Печоре. Из группы "Персонажи Печоры"..

В региональном минприроды решили отстрелить медведя, пишет «Комиинформ». По словам специалистов, молодой медведь обитает в этой местности уже давно и полностью адаптировался к присутствию человека. Уходить с территории он не хочет. По всей вероятности, из леса его прогнали взрослые товарищи-каннибалы, и косолапый боится жить в лесу.

При этом взрослые особи боятся подходить близко к дачам, а молодой медведь по своей неопытности спокойно обосновался вблизи человека, найдя выход из ситуации.

Как пояснили в Минприроды, отогнать хищника в лес уже невозможно, он не сможет там жить. Не возьмут его и в приют: он опасен для человека.

На место выедут специалисты Минприроды и два охотника, которые примут окончательное решение. Безусловно, сначала медведя попытаются отогнать вглубь тайги.

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