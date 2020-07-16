Новая школа в Помоздино готова на 50 процентов

Фото пресс-службы главы Коми

Владимир Уйба поручил Минстрою Коми взять на особый контроль строительство школы в селе Помоздино.

Новая школа в Помоздино не примет учеников в сентябре. Подрядчик расторг контракт, не доведя дело до конца, сообщает пресс-служба главы Коми.

Вчера врио губернатора Владимир Уйба посетил объект. Строить среднюю общеобразовательную школу на 400 мест в селе Помоздино начали летом 2018 года. Закончить подрядчик должен был в августе этого года. Но в апреле контракт расторгли по инициативе подрядной организации.

Аукцион по завершению строительства не состоялся, потому что на конкурс не поступило ни одной заявки. 29 июля проведут повторный аукцион. Готовность объекта на момент расторжения контракта составляет более 50 процентов. Новой подрядной организации предстоит сделать внутренние инженерные системы, кровлю и фасады здания.

Владимир Уйба поручил минстрою помочь администрации Усть-Куломского района с привлечением подрядчиков.

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